Онкология: 3 признака, которые появляются в унитазе
Врач-онколог Андрей Воробьев специально с МедикФорум поделился тремя симптомами рака простаты, которые появляются, когда вы мочитесь.
У одного из восьми мужчин в течение жизни разовьется рак простаты — поразительная статистика. Как и в случае с любым раком, способность быстро определить ключевые признаки имеет решающее значение, поскольку это может повысить ваши шансы на эффективное лечение.
Потенциально смертельное состояние вызывается раковыми клетками, распространяющимися по простате. Затем эти клетки могут перейти в другие области вашего тела, образуя вторичные опухоли.
«Поскольку рак предстательной железы является одной из наиболее распространенных форм рака среди мужчин, важно знать предупреждающие признаки болезни, чтобы обнаружить рак на ранней стадии. Мочеиспускание является одним из ключевых признаков рака простаты», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Каковы симптомы?
По словам Воробьева, три предупредительных ощущения, которые могут вызвать тревогу, включают:
- Мочеиспускание чаще, чем обычно (особенно ночью)
- Плохой контроль над мочеиспусканием (трудно начать или остановить мочеиспускание или слабый поток)
- Ощущение боли или жжения при мочеиспускании
"Кровь в моче также может указывать на рак простаты. Кроме того, ваша сперма также может пострадать, поскольку вы можете испытывать боль при эякуляции или видеть кровь в этой области".
Симптомы обычно не проявляются до тех пор, пока простата не станет достаточно большой, чтобы воздействовать на трубку, которая выводит мочу из мочевого пузыря из вашего тела, также известную как уретра. Хотя эти признаки не гарантируют, что у вас рак.
Если мочеиспускание кажется ненормальным или болезненным, я бы посоветовал обратиться к своему врачу, чтобы он мог провести полную проверку вашей простаты.
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