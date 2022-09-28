Онкология: 3 признака, которые появляются в унитазе

«Поскольку рак предстательной железы является одной из наиболее распространенных форм рака среди мужчин, важно знать предупреждающие признаки болезни, чтобы обнаружить рак на ранней стадии. Мочеиспускание является одним из ключевых признаков рака простаты», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Каковы симптомы?

Мочеиспускание чаще, чем обычно (особенно ночью)

Плохой контроль над мочеиспусканием (трудно начать или остановить мочеиспускание или слабый поток)

Ощущение боли или жжения при мочеиспускании

"Кровь в моче также может указывать на рак простаты. Кроме того, ваша сперма также может пострадать, поскольку вы можете испытывать боль при эякуляции или видеть кровь в этой области".