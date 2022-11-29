Онколог Воробьев: 3 ощущения, которые являются «ранними» признаками рака простаты

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Онколог Воробьев: 3 ощущения, которые являются «ранними» признаками рака простаты


Рак предстательной железы является наиболее распространенным видом рака у мужчин, что ставит во главу угла осведомленность о симптомах.


Прогноз рака предстательной железы определяется стадией, на которой вы поймаете виновника. Это создает четкое сообщение — чем раньше вы определите состояние, тем лучше. К счастью, эксперт поделился тремя «предупреждающими» ощущениями, которые могут «заблаговременно» вызвать тревогу.

У каждого восьмого мужчины разовьется рак простаты. Такая высокая распространенность подчеркивает необходимость выявлять тревожные признаки.


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«Все основные ранние признаки рака простаты связаны с мочеиспусканием. Чувство потребности мочиться чаще, а также боль и жжение при мочеиспускании — все это тревожные сигналы, которые принадлежат этому списку. Вам может быть трудно мочиться, вам нужно чаще мочиться (часто ночью), иметь слабый поток мочи и ощущение, что ваш мочевой пузырь не полностью пуст, даже после того, как вы помочились», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Болезненное или жгучее ощущение во время эякуляции, а также кровь в сперме и моче также могут указывать на то, что у человека рак предстательной железы


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Все эти тревожные симптомы могут быть первыми признаками того, что что-то не так, но вы можете заразиться раком только после того, как он распространится. Когда рак предстательной железы распространяется на близлежащие кости, вы также можете испытывать боль и чувствительность в этой области.


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