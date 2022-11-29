Питание богатое антиоксидантами снижает риск рака кишечника на 20%
Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака. Мужчины могут снизить риск, изменив свой рацион.
Одним из лучших способов предотвратить это состояние может быть соблюдение диеты. Согласно новому исследованию это может оказать особое влияние на мужчин
"Диета, богатая антиоксидантами может помочь снизить риск рака кишечника у мужчин. Исследование показало, что диета была связана со сниженным риском заболеваемости", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Колоректальный рак является третьим наиболее распространенным видом рака в мире, а риск развития колоректального рака в течение жизни составляет один из 23 для мужчин и один из 25 для женщин.
«Растительная диета может играть роль в предотвращении колоректального рака, влияние качества растительной пищи на эту связь остается неясным. Результаты показывают, что употребление здоровой растительной пищи связано со снижением риска колоректального рака».
Антиоксиданты, содержащиеся в таких продуктах, как фрукты, овощи и цельные зерна, могут способствовать снижению риска колоректального рака путем подавления хронического воспаления, которое может привести к раку.
Основные симптомы рака кишечника
Рак кишечника имеет три основных симптома, на которые следует обращать внимание:
• Стойкое изменение характера стула
• Кровь в стуле без других симптомов геморроя
• Боль в животе, дискомфорт или вздутие живота, которые всегда возникают во время еды
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