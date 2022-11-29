Питание богатое антиоксидантами снижает риск рака кишечника на 20%

"Диета, богатая антиоксидантами может помочь снизить риск рака кишечника у мужчин. Исследование показало, что диета была связана со сниженным риском заболеваемости", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Растительная диета может играть роль в предотвращении колоректального рака, влияние качества растительной пищи на эту связь остается неясным. Результаты показывают, что употребление здоровой растительной пищи связано со снижением риска колоректального рака».

Основные симптомы рака кишечника

Одним из лучших способов предотвратить это состояние может быть соблюдение диеты. Согласно новому исследованию это может оказать особое влияние на мужчинКолоректальный рак является третьим наиболее распространенным видом рака в мире, а риск развития колоректального рака в течение жизни составляет один из 23 для мужчин и один из 25 для женщин.Антиоксиданты, содержащиеся в таких продуктах, как фрукты, овощи и цельные зерна, могут способствовать снижению риска колоректального рака путем подавления хронического воспаления, которое может привести к раку.характера стулабез других симптомов геморроя• Боль в животе, дискомфорт или вздутие живота,Ранее МедикФорум писал о факторах риска инсульта.

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