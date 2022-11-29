«Проблемы с ногами могут указывать на повышенный уровень холестерина в крови. Один из первых симптомов заболевания периферических артерий, с которым вы можете столкнуться, – это боль или судороги в ногах при ходьбе», - заявили специалисты.

Повышенный уровень холестерина в крови означает высокую концентрацию в ней жира, который может скапливаться в артериях, сужая их просвет вплоть до критической закупорки. Если накопление холестерина происходит в артериях ног, его последствием может стать ЗПА, заболевание периферических артерий. В этом случае можно заметить некоторые неблагополучные изменения в состоянии конечностей, пишет издание Express, ссылаясь на рекомендации медиков из организация Circular Foundation.По их словам, неприятные ощущения чаще всего возникают в икроножных мышцах, но также могут возникать в мышцах бедра или ягодиц.Чтобы защитить себя от развития ЗПА и других осложнений, связанных с повышенным уровнем холестерина в крови, жизненно важно заботиться о здоровье сердечно-сосудистой системы, подчеркнули эксперты. Чтобы уровень холестерина не выходил из-под контроля, врачи рекомендуют употреблять здоровую пищу, избегая большого количества быстрых углеводов и минимизируя сахар. Насыщенные жиры нужно чаще заменять ненасыщенными жирами. Также важно быть подвижным – регулярно ходить пешком, делать упражнения, выполнять домашнюю работу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему такие продукты как бекон или конфеты считаются опасными для сердца.

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