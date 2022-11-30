Врач Гуреева: постоянный голод является симптом диабета

"Полифагия описывает чрезмерный голод или повышенное желание есть. Первое, что говорит о нормальном аппетите, — это то, можете ли вы оправдать чувство голода больше, чем обычно. Такие вещи, как интенсивные физические упражнения или другая напряженная деятельность, могут усугубить эту проблему, заставив вас хотеть есть больше, чем обычно. При диабете полифагия вызывается либо низким, либо высоким уровнем сахара в крови, поясняет портал здоровья", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Лучший способ снизить уровень глюкозы в крови — это заниматься спортом, так как это может помочь стимулировать выработку инсулина и снизить уровень сахара в крови».

Диабет может оставаться незамеченным в течение многих лет, прежде чем проблема, которая вызывает симптомы — высокий уровень сахара в крови — решит поднять свою уродливую голову. Это делает знание различных тонких знаков, которые приходят с этим, на первый план и в центр. В то время как многие состояния здоровья обычно лишают вас аппетита, диабет может сделать прямо противоположное.Симптомы диабета точно не привлекают к себе внимание. Ключевым признаком диабета, поражающих многих пациентов, является полифагия.Если уровень глюкозы в крови аномально высок, ваше тело не может преобразовать пищу, которую вы съели, в энергию, обманывая вас и вызывая чувство голода.Простое питание не избавит от чувства голода и полифагии у людей с неконтролируемым диабетом, так как это только повысит и без того высокий уровень глюкозы в крови.Ранее МедикФорум писал об опасности бекона для сердца.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.