Чрезмерный голод — ранний признак диабета 2 типа, который часто пропускают
Если ваше тело не может вырабатывать достаточное количество инсулина, сахар крови не может попасть в клетки, вызывая чувство голода и сильную усталость.
В большинстве случаев это диабет 2 типа, который часто вызывается определенными привычками образа жизни. Оба типа диабета приводят к тому, что уровень глюкозы (сахара) в крови становится слишком высоким.
Как и в случае любой проблемы со здоровьем, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем скорее вы сможете обратиться за медицинской помощью.
«Хотя диабет 2 типа традиционно считается заболеванием, которое развивается в среднем возрасте, однако, что вызывает тревогу, случаи заболевания среди молодых людей выросли на 23% за последние пять лет из-за эпидемии ожирения. Ранние признаки диабета 2 типа часто малозаметны. В результате этого большинство людей не знают, что у них высокий уровень сахара в крови, пока они не будут диагностированы с помощью скрининга, случайных анализов крови и время от времени, когда у них впервые появляются осложнения», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедкФорум.
Одним из признаков, на который следует обратить внимание, является полифагия, или «сильный» голод.
Полифагия описывает состояние сильного голода и является ранним признаком диабета. Пища, которую вы едите, превращается вашим телом в глюкозу, которую ваши клетки используют для получения энергии. Чтобы усваивать глюкозу, вашим клеткам требуется инсулин.
Если ваше тело не способно производить достаточное количество инсулина или его количество, или ваши клетки борются с инсулином, вырабатываемым вашим телом, глюкоза не может попасть в ваши клетки, что приводит к голоду и усталости.
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