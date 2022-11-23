Чрезмерный голод — ранний признак диабета 2 типа, который часто пропускают

«Хотя диабет 2 типа традиционно считается заболеванием, которое развивается в среднем возрасте, однако, что вызывает тревогу, случаи заболевания среди молодых людей выросли на 23% за последние пять лет из-за эпидемии ожирения. Ранние признаки диабета 2 типа часто малозаметны. В результате этого большинство людей не знают, что у них высокий уровень сахара в крови, пока они не будут диагностированы с помощью скрининга, случайных анализов крови и время от времени, когда у них впервые появляются осложнения», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедкФорум.

В большинстве случаев это диабет 2 типа, который часто вызывается определенными привычками образа жизни. Оба типа диабета приводят к тому, что уровень глюкозы (сахара) в крови становится слишком высоким.Как и в случае любой проблемы со здоровьем, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем скорее вы сможете обратиться за медицинской помощью.Одним из признаков, на который следует обратить внимание, является полифагия, или «сильный» голод.Полифагия описывает состояние сильного голода и является ранним признаком диабета. Пища, которую вы едите, превращается вашим телом в глюкозу, которую ваши клетки используют для получения энергии. Чтобы усваивать глюкозу, вашим клеткам требуется инсулин.Если ваше тело не способно производить достаточное количество инсулина или его количество, или ваши клетки борются с инсулином, вырабатываемым вашим телом, глюкоза не может попасть в ваши клетки, что приводит к голоду и усталости.Ранее МедикФорум писал о пользе полоскания горла.

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