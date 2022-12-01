Этот цвет мочи сигнализирует о необратимом повреждении печени — «лекарства нет»

"К сожалению, нет лекарства для этой самой запущенной стадии повреждения печени. Цирроз возникает после многих лет воспаления и приводит к тому, что ваша печень сжимается, становится рубцовой и шероховатой. Это повреждение является необратимым и может привести к печеночной недостаточности (когда ваша печень перестает работать должным образом) и раку печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Холурия, или темная моча, характеризуется темным коричневатым цветом, напоминающим колу. Причиной того, что ваша моча становится темной, является билирубин — желтое вещество, вырабатываемое в ходе нормального процесса распада эритроцитов".

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это общий термин для ряда состояний, вызванных накоплением жира в печени. В то время как ранние стадии НАЖБП обычно не вызывают симптомов, тревожные сигналы часто появляются по мере прогрессирования состояния. Таким образом, обнаружение проблем, связанных с НАЖБП, может означать, что она стала необратимой.Неалкогольная жировая болезнь печени развивается в четыре основные стадии, последней из которых является цирроз печени.В то время как эта стадия жировой болезни печени рисует пугающую картину, цирроз часто является единственной стадией, на которой появляются настораживающие признаки. Один из тревожных симптомов этого необратимого состояния можно обнаружить в моче — холурию.Ваша печень использует билирубин для производства желчи, жидкости, которая помогает вам переваривать пищу. Здоровая печень выводит большую часть билирубина из организма. Но если есть проблемы с печенью , билирубин может накапливаться в крови и попадать в мочу.Темная моча часто сопровождается другими предупредительными признаками, включая светлый стул и желтуху.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя есть натощак.

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