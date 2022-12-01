Этот цвет мочи сигнализирует о необратимом повреждении печени — «лекарства нет»
Проверка унитаза после того, как вы выбрали номер один, может означать разницу между выявлением цирроза печени и тем, чтобы позволить ему ускользнуть.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это общий термин для ряда состояний, вызванных накоплением жира в печени. В то время как ранние стадии НАЖБП обычно не вызывают симптомов, тревожные сигналы часто появляются по мере прогрессирования состояния. Таким образом, обнаружение проблем, связанных с НАЖБП, может означать, что она стала необратимой.
Неалкогольная жировая болезнь печени развивается в четыре основные стадии, последней из которых является цирроз печени.
"К сожалению, нет лекарства для этой самой запущенной стадии повреждения печени. Цирроз возникает после многих лет воспаления и приводит к тому, что ваша печень сжимается, становится рубцовой и шероховатой. Это повреждение является необратимым и может привести к печеночной недостаточности (когда ваша печень перестает работать должным образом) и раку печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
В то время как эта стадия жировой болезни печени рисует пугающую картину, цирроз часто является единственной стадией, на которой появляются настораживающие признаки. Один из тревожных симптомов этого необратимого состояния можно обнаружить в моче — холурию.
"Холурия, или темная моча, характеризуется темным коричневатым цветом, напоминающим колу. Причиной того, что ваша моча становится темной, является билирубин — желтое вещество, вырабатываемое в ходе нормального процесса распада эритроцитов".
Ваша печень использует билирубин для производства желчи, жидкости, которая помогает вам переваривать пищу. Здоровая печень выводит большую часть билирубина из организма. Но если есть проблемы с печенью , билирубин может накапливаться в крови и попадать в мочу.
Темная моча часто сопровождается другими предупредительными признаками, включая светлый стул и желтуху.
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