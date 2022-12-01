42-летнему мужчине поставили диагноз ожирение печени - тяжелая сыпь распространилась на 50% тела

Желтуха

Усталость

Боль в животе

"В медицинском отчете описан случай 42-летнего мужчины, который обратился в клинику с тяжелым псориазом, распространившимся на половину его тела. Кожа также постоянно теряла чешуйки, что вызывало у него глубокое смущение и тревогу. Он страдал от этой сыпи более 10 лет. Его кожа была красной, сырой, воспаленной и шелушилась. Ультразвуковое сканирование его печени выявило ожирение печени, и он весил 40 фунтов больше нормы. Жирная печень чрезвычайно распространена у людей с псориазом", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

К сожалению, наиболее заметные симптомы заболевания печени проявляются только в запущенных случаях. На этой стадии, если вмешательство откладывается, вероятно рубцевание печени, но симптомы все еще могут быть неспецифическими. Понимание всего спектра проявлений, связанных с заболеванием печени, может помочь избежать таких осложнений, как рубцевание печени.Некоторые врачи считают, что печень является наиболее важным органом из-за ее роли в детоксикации, хранении энергии и пищеварении. Поэтому знание самых ранних признаков заболевания печени необходимо для сохранения функции жизненно важного органа.Кожные высыпания, такие как псориаз, несмотря на то, что они менее широко обсуждаются, встречаются в значительном количестве случаев.Кроме того, с кожи постоянно шелушились чешуйки, что вызывало у него глубокое смущение и тревогу.Однако иногда пятна могут также выглядеть пурпурными или темно-коричневыми на коричневой и черной коже, а чешуйки могут выглядеть серыми. Чем больше у человека псориаза на теле, тем выше риск не только заболевания печени, но и серьезного заболевания печени.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя есть натощак.

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