42-летнему мужчине поставили диагноз ожирение печени - тяжелая сыпь распространилась на 50% тела
По оценкам, распространенность неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) у пациентов с псориазом составляет 47 процентов.
К сожалению, наиболее заметные симптомы заболевания печени проявляются только в запущенных случаях. На этой стадии, если вмешательство откладывается, вероятно рубцевание печени, но симптомы все еще могут быть неспецифическими. Понимание всего спектра проявлений, связанных с заболеванием печени, может помочь избежать таких осложнений, как рубцевание печени.
Некоторые врачи считают, что печень является наиболее важным органом из-за ее роли в детоксикации, хранении энергии и пищеварении. Поэтому знание самых ранних признаков заболевания печени необходимо для сохранения функции жизненно важного органа.
Общие признаки заболевания печени включают:
- Желтуха
- Усталость
- Боль в животе
"В медицинском отчете описан случай 42-летнего мужчины, который обратился в клинику с тяжелым псориазом, распространившимся на половину его тела. Кожа также постоянно теряла чешуйки, что вызывало у него глубокое смущение и тревогу. Он страдал от этой сыпи более 10 лет. Его кожа была красной, сырой, воспаленной и шелушилась. Ультразвуковое сканирование его печени выявило ожирение печени, и он весил 40 фунтов больше нормы. Жирная печень чрезвычайно распространена у людей с псориазом", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Кроме того, с кожи постоянно шелушились чешуйки, что вызывало у него глубокое смущение и тревогу.
Однако иногда пятна могут также выглядеть пурпурными или темно-коричневыми на коричневой и черной коже, а чешуйки могут выглядеть серыми. Чем больше у человека псориаза на теле, тем выше риск не только заболевания печени, но и серьезного заболевания печени.
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