Бледное лицо - признак железодефицитной анемии (плюс 13 других симптомов)

"Одним из таких симптомов является бледность, также известная как бледность кожи, и это один из наиболее распространенных признаков железодефицитной анемии", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Наряду с этими общими симптомами железодефицитная анемия может вызывать ряд других заболеваний. Одним из примеров этого является цефалгия, медицинский термин для обозначения головной боли".





Железо является основным компонентом гемоглобина, типа белка в красных кровяных тельцах, которые переносят кислород по всему телу. Если у вас становится мало железа, это называется дефицитом, который может привести к железодефицитной анемии. Симптомы заболевания разнообразны и требуют немедленного внимания.• Усталость и недостаток энергии• Одышку• Заметное сердцебиение• Шум в ушах• Странный вкус пищи• Зуд• Боль в языке• Выпадение волос• Желание есть непищевые продукты• Трудности при глотании• Болезненные язвы в уголках рта• Ногти в форме ложки• Синдром беспокойных ногРанее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя есть натощак.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.