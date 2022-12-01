Бледное лицо - признак железодефицитной анемии (плюс 13 других симптомов)
Железо является ключевой частью общего состояния здоровья вашего тела и его функционирования, его недостаток может вызвать осложнения.
Железо является основным компонентом гемоглобина, типа белка в красных кровяных тельцах, которые переносят кислород по всему телу. Если у вас становится мало железа, это называется дефицитом, который может привести к железодефицитной анемии. Симптомы заболевания разнообразны и требуют немедленного внимания.
"Одним из таких симптомов является бледность, также известная как бледность кожи, и это один из наиболее распространенных признаков железодефицитной анемии", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Другие признаки включают:
• Усталость и недостаток энергии
• Одышку
• Заметное сердцебиение
"Наряду с этими общими симптомами железодефицитная анемия может вызывать ряд других заболеваний. Одним из примеров этого является цефалгия, медицинский термин для обозначения головной боли".
Симптомы тяжелой стадии анемии:
• Шум в ушах
• Странный вкус пищи
• Зуд
• Боль в языке
• Выпадение волос
• Желание есть непищевые продукты
• Трудности при глотании
• Болезненные язвы в уголках рта
• Ногти в форме ложки
• Синдром беспокойных ног
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