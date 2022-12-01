Употребление яиц дает гипотензивный эффект

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яйца

Употребление от трех до семи яиц в неделю связано с понижением артериального давления, об этом говорят данные нового исследования.

Высокое кровяное давление (гипертония) может привести к неотложным состояниям, таким как инсульты и сердечные приступы. При этом, как многие другие состояния, гипертония, зависит от особенностей повседневного рациона людей. Например, известно, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием соли может резко повысить артериальное давление. Но существуют и продукты, чье потребление дает гипотензивный эффект.

Одним из них являются куриные яйца. Исследования показали, что поедание яиц связано со снижением систолического и диастолического артериального давления, сообщает издание Express. В свою очередь, журнал Scientific Reports опубликовал данные нового исследования, свидетельствующие о гипотензивном действии яиц при регулярном употреблении.

Специалистами было изучено еженедельное потребление яиц 668 взрослыми испанцами в соотношении с показателями их кровяного давления. Оказалось, что у тех людей, которые съедали по одному яйцу в день, наблюдалось самое значительное снижение артериального давления.

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В целом, констатировали ученые, гипотензивный эффект ассоциируется с высоким потреблением яиц, означающим от трех до семи штук в неделю.

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«При сбалансированном и качественном питании ежедневное употребление одного яйца совершенно безопасно, поскольку не оказывает негативного влияния на кровяное давление и контроль уровня сахара в крови даже у людей с избыточным весом или ожирением», - заявили авторы работы.

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