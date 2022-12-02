Оливковое масло и шоколад помогут вам прожить до 122 лет





"Когда французскую долгожительницу спросили о секрете ее долгой и яркой жизни, она поклялась, что есть три простых продукта: оливковое масло и шоколад", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Шоколад

"Употребление шоколада в сочетании с орехами снижает высокий уровень холестерина — предшественников сердечных заболеваний и инсульта".

"Рекомендуется пить в умеренных количествах, так как слишком много алкоголя может вызвать проблемы со здоровьем и зависимость".

Оливковое масло

Охота за долголетием частично зависит от предотвращения хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак. В то время как красочные фрукты и овощи обычно делают это с удовольствием, некоторые озорные угощения также могут подойти для этой работы.Хотя секретного рецепта продления жизни не существует, у долгожителей часто есть отличные советы, которыми они могут поделиться.Шоколад содержит антиоксиданты, а также антоцианы и фенольные кислоты, которые играют роль в улучшении работы мозга, защите клеток от воспаления и укреплении иммунной системы. В дополнение к этому, темный шоколад, в частности, играет особую роль для вашего здоровья, поскольку он богат минералами, такими как железо, магний и цинк.Шоколад следует употреблять в умеренных количествах, так как слишком много может вызвать ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. 28-50 граммов шоколада более чем достаточно, чтобы получить пользу для здоровья.Оливковое масло, богатое антиоксидантами, обладает бесчисленными преимуществами, начиная от увеличения продолжительности жизни и заканчивая снижением риска развития деменции.Ранее МедикФорум писал о самых важных витаминов для женщин.

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