Оливковое масло и шоколад помогут вам прожить до 122 лет
«Самый старый человек в мире» рассказывает, чем она обязана своей долгой жизни, и эксперт поддерживает ее заявление.
Охота за долголетием частично зависит от предотвращения хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак. В то время как красочные фрукты и овощи обычно делают это с удовольствием, некоторые озорные угощения также могут подойти для этой работы.
Хотя секретного рецепта продления жизни не существует, у долгожителей часто есть отличные советы, которыми они могут поделиться.
"Когда французскую долгожительницу спросили о секрете ее долгой и яркой жизни, она поклялась, что есть три простых продукта: оливковое масло и шоколад", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Шоколад
Шоколад содержит антиоксиданты, а также антоцианы и фенольные кислоты, которые играют роль в улучшении работы мозга, защите клеток от воспаления и укреплении иммунной системы. В дополнение к этому, темный шоколад, в частности, играет особую роль для вашего здоровья, поскольку он богат минералами, такими как железо, магний и цинк.
"Употребление шоколада в сочетании с орехами снижает высокий уровень холестерина — предшественников сердечных заболеваний и инсульта".
Шоколад следует употреблять в умеренных количествах, так как слишком много может вызвать ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. 28-50 граммов шоколада более чем достаточно, чтобы получить пользу для здоровья.
"Рекомендуется пить в умеренных количествах, так как слишком много алкоголя может вызвать проблемы со здоровьем и зависимость".
Оливковое масло
Оливковое масло, богатое антиоксидантами, обладает бесчисленными преимуществами, начиная от увеличения продолжительности жизни и заканчивая снижением риска развития деменции.
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