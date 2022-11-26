Самый старый человек в мире поделился секретом долголетия - это вино, но какое?

"Уникальный состав вина на самом деле может увеличить продолжительность жизни. Предполагается, что портвейн помогает предотвратить сердечные и аутоиммунные заболевания и снизить уровень холестерина из-за низкого уровня железа и кальция. Портвейн также обладает противовоспалительными свойствами, что способствует увеличению продолжительности жизни", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"При умеренном употреблении вино действует как барьер для любых токсинов, которые потенциально могут вызвать образование тромбов, и снижает риск сердечных заболеваний".

Ключ к долголетию лежит в предотвращении предшественников хронических заболеваний, таких как болезни сердца. Хотя разноцветные фрукты и овощи, без сомнения, являются мощным оружием против различных проблем со здоровьем, погоня за долголетием может быть такой же простой, как питье вина. Однако не все вина обладают одинаковыми преимуществами.Сочетая в себе кислотность винограда, плавно уравновешенную другими вкусами, вино является популярным выбором для многих людей. Этот алкогольный напиток также был частью рецепта долголетия — «самым старым человеком в мире», которая дожила до 122 лет.Когда ее спросили о секрете ее долгой яркой жизни, она назвала оливковое масло, портвейн, шоколад и отказ от курения в качестве основных факторов. Оливковое масло, темный шоколад и прощание с курением, вероятно, не вызывают удивления, но алкоголь часто осуждается за его вредное воздействие.Причина, по которой сладкий алкогольный напиток обещает более долгий срок службы, сводится к его основному ингредиенту. Портвейн сделан из винограда, ингредиента, который содержит ресвератрол, который действует как антитоксин, помогая бороться с вредными токсинами в организме и, следовательно, укрепляя иммунную систему при употреблении.Ресвератрол также обладает противовоспалительными свойствами, которые останавливают прогрессирование воспаления, что может снизить вероятность многих заболеваний.Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.

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