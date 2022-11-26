Самый старый человек в мире поделился секретом долголетия - это вино, но какое?
Если вам нравится время от времени выпивать бокал вина, возможно, вам что-то нужно, поскольку этот крепкий напиток может увеличить продолжительность вашей жизни.
Ключ к долголетию лежит в предотвращении предшественников хронических заболеваний, таких как болезни сердца. Хотя разноцветные фрукты и овощи, без сомнения, являются мощным оружием против различных проблем со здоровьем, погоня за долголетием может быть такой же простой, как питье вина. Однако не все вина обладают одинаковыми преимуществами.
Сочетая в себе кислотность винограда, плавно уравновешенную другими вкусами, вино является популярным выбором для многих людей. Этот алкогольный напиток также был частью рецепта долголетия — «самым старым человеком в мире», которая дожила до 122 лет.
Когда ее спросили о секрете ее долгой яркой жизни, она назвала оливковое масло, портвейн, шоколад и отказ от курения в качестве основных факторов. Оливковое масло, темный шоколад и прощание с курением, вероятно, не вызывают удивления, но алкоголь часто осуждается за его вредное воздействие.
"Уникальный состав вина на самом деле может увеличить продолжительность жизни. Предполагается, что портвейн помогает предотвратить сердечные и аутоиммунные заболевания и снизить уровень холестерина из-за низкого уровня железа и кальция. Портвейн также обладает противовоспалительными свойствами, что способствует увеличению продолжительности жизни", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Причина, по которой сладкий алкогольный напиток обещает более долгий срок службы, сводится к его основному ингредиенту. Портвейн сделан из винограда, ингредиента, который содержит ресвератрол, который действует как антитоксин, помогая бороться с вредными токсинами в организме и, следовательно, укрепляя иммунную систему при употреблении.
Ресвератрол также обладает противовоспалительными свойствами, которые останавливают прогрессирование воспаления, что может снизить вероятность многих заболеваний.
"При умеренном употреблении вино действует как барьер для любых токсинов, которые потенциально могут вызвать образование тромбов, и снижает риск сердечных заболеваний".
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