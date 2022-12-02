Диетолог Пономарева: тмин уменьшает жир на животе

«Тмин может снизить уровень триглицеридов, способствуя здоровому уровню холестерина. Здоровый уровень холестерина снижает вероятность набора веса. Тмин также может помочь вам избавиться от висцерального жира, повысив скорость метаболизма и поддерживая здоровый уровень сахара в крови», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Тмин, как одно из этих лекарственных растений, содержит более 100 различных химических веществ, в том числе незаменимые жирные кислоты и эфирные масла".

Висцеральный жир хранится глубоко в животе, в отличие от подкожного жира, который виден под кожей. Определенное количество необходимо для защиты и изоляции жизненно важных органов.Известно, что чрезмерное количество висцерального жира приводит к целому ряду проблем, включая диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака. Основными причинами избытка висцерального жира являются нездоровое питание и отсутствие физических упражнений. Но определенное дополнение к вашему рациону может помочь устранить висцеральный жир.В рамках исследования 88 женщин с избыточным весом или ожирением были случайным образом разделены на две группы. Одной группе давали три грамма порошка тмина с йогуртом в день в течение трех месяцев. Остальным дали такое же количество йогурта без тмина.Порошок тмина снизил уровень в сыворотке холестерина натощак, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин) и повысил уровень липопротеинов высокой плотности («хороший» холестерин).Ранее МедикФорум писал о самых важных витаминах для женщин.

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