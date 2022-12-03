Воздействие плесени в доме приводит к необратимому повреждению легких

«Человек может почувствовать последствия воздействия плесени всего за два часа. И эффекты могут длиться от одного до трех дней. У тех, кто ежедневно подвергается воздействию плесени может быть одышка, частый кашель и боль в горле», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Насморк или заложенный нос

Раздражение кожи и глаз

Хрипы

Чихание

«Эти споры плесени могут расти внутри полостей легких, образуя шар плесени в легких, для удаления которого может потребоваться хирургическое вмешательство, если лекарства не работают».

«Если интоксикация плесенью распространилась на легкие и носовые пазухи, это может привести к необратимому повреждению легких, известному как фиброз, а иногда даже к смерти».

Токсичность плесени также можетчто приводит к нездоровой потере веса.В крайних случаях у человека может развиться аспергиллез — состояние, вызванное вдыханием крошечных частиц плесени.Симптомы могут имитировать симптомы астмы, вызывая у человека хрипы, кашель, одышку и лихорадку. Инфекция также может привести к головным болям, снижению обоняния, насморку и заложенности носа.Наиболее подвержены риску люди, у которых уже есть заболевание легких, такое как астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Люди с астмой чаще испытывают приступы астмы, живя в заплесневелом доме, что может быть опасным для жизни.Если вы заметили плесень в своем доме, следите за ней и следите за своим здоровьем. Если на стенах или окнах есть небольшие участки влаги, очистите их смесью воды и отбеливателя.Если вы подозреваете, что плесень может нанести вред вашему здоровью, и у вас проявляются симптомы токсичности плесени, обратитесь к эксперту по плесениРанее МедикФорум писал о пользе розмарина.

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