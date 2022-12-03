Три столетних человека поделились секретами долголетия

"Долголетие — это то, над чем вы начинаете работать задолго до того, как достигнете старости. Вы хотите начать рано. В 80 лет нельзя решить, что это хорошая идея, такой большой эффект. Плохой сон, огромное количество умственного стресса, отсутствие физических упражнений, сидение без дела, переедание, ожирение и курение. Все это ускоряет старение. Мы знаем, что если вы слишком много обгораете на солнце, вы станете старше, и мы знаем, что это ускоряет эти часы, потому что ломает хромосомы", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Жизнь после ста лет может показаться сложным уравнением, поскольку крошечный процент людей достигает этого числа. Эксперты говорят, что есть определенные модели поведения, которых нужно избегать, чтобы жить дольше. Но что говорят те, кто достиг 100?Но что, по мнению самих долгожителей, является ключом к их долголетию? Некоторые приписывают определенную степень удачи и имеют расслабленный подход к жизни, в то время как другие обращают внимание на диету.Майк Фремонт, 100-летний марафонец из Цинциннати объясняет свое долголетие растительной диетой. Фремонт имеет несколько рекордов в беге, в том числе самое быстрое время в марафоне в возрасте 80 лет. Но его здоровье не всегда было идеальным.У него также был диагностирован рак кишечника в возрасте 69 лет, и ему оставалось жить всего три месяца. Именно это испытание побудило его начать соревноваться.За несколько лет до своей смерти в марте 2020 года столетний Клифф Крозье из Биркенхеда в Чешире сказал:Большинство медицинских работников сходятся во мнении, что умеренное потребление алкоголя — в пределах рекомендуемого лимита в 14 единиц в неделю — хорошо для вашего здоровья.Другая долгожительница, Амелия Тереза Харпер из Чехословакии, считает, что удача сыграла роль в ее долголетии.Ранее МедикФорум писал о пользе розмарина.

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