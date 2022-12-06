Асцит указывает на необратимое повреждение печени — как определить

«Чрезмерное количество жидкости в брюшной полости может оказывать давление на диафрагму, которая, в свою очередь, давит на легкие, вызывая затруднение дыхания. Жидкость также иногда может попадать в грудную клетку, что также вызывает затруднение дыхания. Контрольные признаки асцита включают вздутие живота и припухлость, которые могут даже вызвать боль и дискомфорт. Вы также можете испытывать тошноту и потерю аппетита», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Цирроз, который возникает после многих лет воспаления, не сулит ничего хорошего для конусообразного органа. Что еще хуже, «нет никакого лечения» для этой самой запущенной стадии повреждения печени, добавляет служба здравоохранения.Хотя эта стадия рисует тревожную картину, цирроз часто является единственной стадией жировой болезни печени, которая вызывает симптомы. Один из тревожных симптомов этого необратимого состояния можно обнаружить в брюшной полости — асцит.Асцит описываетКогда пациенты страдают циррозом печени, их печень и почки перестают работать должным образом, а это означает, что жидкость перестает обмениваться внутри клеток должным образом, вызывая асцит.Ранее МедикФорум писал о вредных продуктах для людей с простуды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.