Врач-онколог назвал самыми опасными признаки рака из интернета

«Самые опасные симптомы рака – это признаки, перечисленные в интернет-статьях никому не известных специалистов», - сказал он в интервью NEWS.ru.

«Если есть подозрения - проверьтесь в больнице, не шутите и не тратьте время медиков», - дал совет специалист.

Онколог Полянский поделился мнением о том, какие признаки рака он считает самыми опасными.Полянский подчеркнул, что рак является очень сложным и непредсказуемым заболевание. Его диагностика – это задача для высококлассного профессионала, дал понять онколог. Он отметил, что в разных статьях признаками рака могут называться головная боль, головокружение, тошнота. Но эти проблемы могут носить случайный характер, без малейшей связи с онкологическим заболеванием.Онколог добавил, что определенную часть пациентов составляют перепуганные люди, которые находят у себя якобы рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье зеленого чая может улучшать защиту мужчин от развития рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.