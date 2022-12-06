Врач-онколог назвал самыми опасными признаки рака из интернета
По словам онколога Владимира Полянского, определять, какие признаки являются раковыми, должен только врач.
Онколог Полянский поделился мнением о том, какие признаки рака он считает самыми опасными.
«Самые опасные симптомы рака – это признаки, перечисленные в интернет-статьях никому не известных специалистов», - сказал он в интервью NEWS.ru.
Полянский подчеркнул, что рак является очень сложным и непредсказуемым заболевание. Его диагностика – это задача для высококлассного профессионала, дал понять онколог. Он отметил, что в разных статьях признаками рака могут называться головная боль, головокружение, тошнота. Но эти проблемы могут носить случайный характер, без малейшей связи с онкологическим заболеванием.
Онколог добавил, что определенную часть пациентов составляют перепуганные люди, которые находят у себя якобы рак.
«Если есть подозрения - проверьтесь в больнице, не шутите и не тратьте время медиков», - дал совет специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье зеленого чая может улучшать защиту мужчин от развития рака.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Владимир Полянский
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онколог
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