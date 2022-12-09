Гепатолог Южнова: усталость по утрам - сигнал серьезного повреждения печени

«У значительной части пациентов с циррозом печени наблюдается бессонница, задержка сна и чрезмерная дневная сонливость», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Исследование также показало, что плохое здоровье печени также может привести к задержке пика мелатонина ночью, что приводит к нарушению сна".

Распространенными виновниками утренней усталости являются долгие часы, проведенные на работе, и слишком много поздних ночей. Но в некоторых случаях это может быть связано с прогрессированием жировой болезни печени.Жировая болезнь печени может быть вызвана употреблением слишком большого количества алкоголя или другими факторами, такими как ожирение.По мере прогрессирования он может повреждать клетки и со временем нарушать функцию органа. На самой тяжелой стадии, когда печень воспаляется и покрывается рубцами, люди могут испытывать накопление токсинов в крови, поскольку орган больше не может выполнять свою работу по расщеплению вредоносных веществ.Считается, что цирроз вызывает дневную сонливость, также это может быть связано с накоплением токсинов.Она добавила, что это может быть связано с накоплением в крови токсина под названием аммиак, который в конечном итоге распространяется в мозг, вызывая изменения, лежащие в основе нарушения сна.У здоровых людей и больных циррозом печени с высоким уровнем аммиака в крови наблюдаетсяРанее МедикФорум писал об отличии свиного гриппа от обычного.

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