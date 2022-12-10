Гипертония увеличивает риск развития тяжелой формы ковида

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Гипертония увеличивает риск развития тяжелой формы ковида


Помимо увеличения риска сердечных заболеваний, высокое кровяное давление может увеличить ваши шансы на развитие тяжелой формы COVID-19.

Хотя COVID-19, возможно, не входит в список беспокойств многих людей этой зимой, он остается угрозой для самых уязвимых слоев общества. Кроме того, вирус по-прежнему может оказывать разрушительное воздействие даже на тех, кто страдает легкой формой сердечно-сосудистых заболеваний. Сюда входят люди, живущие с высоким кровяным давлением , также известным как гипертония.


Результаты были получены путем выявления 912 человек, которые были полностью вакцинированы на момент исследования.

«Многие люди, госпитализированные с COVID-19, имели гипертонию и не имели других факторов риска. Это вызывает беспокойство, если учесть, что почти у половины взрослых американцев высокое кровяное давление», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Результаты исследования также показали, что заболевания почек, перенесенный ранее сердечный приступ и/или сердечная недостаточность также повышают риск госпитализации.

«Вывод на дом заключается в том, что предотвращение заражения чрезвычайно важно — даже когда предполагается, что циркулирующий вариант вируса вызывает легкое заболевание у большинства людей».

Эти результаты были ожидаемыми, учитывая, что это хронические заболевания, которые, как хорошо известно, связаны с худшими результатами. В целом артериальная гипертензия увеличила риск госпитализации с COVID-19 в 2,6 раза.


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Это исследование отражает общеизвестный факт о COVID-19, что он не только сильно влияет на легкие, но также на сердце и остальную часть сердечно-сосудистой системы.

Covid-19 может по-разному влиять на ваше сердце и систему кровообращения, включая учащение сердечного ритма и учащенное сердцебиение, образование тромбов, повреждение сердца из-за недостатка кислорода и питательных веществ, воспаление сердечной мышцы и слизистой оболочки.


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