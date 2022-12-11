Симптом рака кишечника, который часто возникает до постановки диагноза

«Рак кишечника может быть трудно диагностировать, потому что он может иметь общие симптомы с другими заболеваниями, кроме рака. Наиболее распространенным симптомом, зарегистрированным у женщин в исследовании до того, как им был поставлен диагноз «рак», была боль в животе, которая обычно связана с другими состояниями здоровья женщин», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Из женщин, которым был поставлен диагноз, у каждой пятой (20%) были тревожные симптомы, такие как изменение характера стула или ректальное кровотечение, за год до постановки диагноза по сравнению с менее чем одним из шести (14,5%) мужчин".

Оодин из наиболее распространенных симптомов возникает в желудке.Это может объяснить, почему у некоторых мужчин раньше диагностировали рак толстой кишки, поскольку у мужчин не так много альтернативных объяснений боли в животе, как у женщин. Иногда диагностика рака — это процесс исключения, поэтому сначала необходимо устранить другие состояния, что означает более длительное ожидание диагноза рака.Исследование показало, что более трети женщин с раком кишечника были диагностированы после посещения больницы скорой помощи. По сравнению с мужчинами, у которых этот показатель был меньше трети.У женщин также чаще, чем у мужчин, диагностировали менее серьезное заболевание, такое как синдром раздраженного кишечника (СРК), до того, как им поставили диагноз рака.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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