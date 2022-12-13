Почему постоянно знобит: врач Юзуп назвала несколько причин

«сбой в теплорегуляции может быть обусловлен нарушениями в работе щитовидной железы и надпочечников».

Недостатка микроэлементов: конкретно, витаминов В9 и В12, железа.

Инсулинорезистентность и сахарный диабет.

Невропатия, поражение периферических сосудов.

Анорексия.

Чувство озноба возникает в связи с дискомфортом, который человек испытывает из-за холода. Кроме того, многие с уверенностью скажут, что человека знобит, если он заболел ОРВИ, включая коронавирус и грипп. Но в норме озноб не может быть постоянным. Если же человеку все время зябко, а его чувствительность к холоду повышена, причиной этого могут быть внутренние патологии.По словам врача, кандидат медицинских наук Ирины Юзуп,Юзуп объяснила, что эти органы работают в связке с гипоталамусом – участком мозга, который определяет силу ощущений жары или холода. Возникающие в них нарушения ведут к тому, что восприятие температуры начинает меняться, возникает гиперчувствительность. В этом случае человека может постоянно знобить в условиях нормального температурного режима.Также врач перечислила в интервью «Мосленте» другие патологические причины, которые могут объяснять чрезмерную чуткость к холоду и постоянный озноб.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что советуют врачи людям с проблемными легкими в холода.

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