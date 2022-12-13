Почему постоянно знобит: врач Юзуп назвала несколько причин

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согреваться в холод

Проблемы с щитовидной железой могут лежать в основе нарушений, ведущих к сбою в теплорегуляции и постоянному ознобу, об этом рассказала врач Ирина Юзуп.

Чувство озноба возникает в связи с дискомфортом, который человек испытывает из-за холода. Кроме того, многие с уверенностью скажут, что человека знобит, если он заболел ОРВИ, включая коронавирус и грипп. Но в норме озноб не может быть постоянным. Если же человеку все время зябко, а его чувствительность к холоду повышена, причиной этого могут быть внутренние патологии.

По словам врача, кандидат медицинских наук Ирины Юзуп,

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«сбой в теплорегуляции может быть обусловлен нарушениями в работе щитовидной железы и надпочечников».

Юзуп объяснила, что эти органы работают в связке с гипоталамусом – участком мозга, который определяет силу ощущений жары или холода. Возникающие в них нарушения ведут к тому, что восприятие температуры начинает меняться, возникает гиперчувствительность. В этом случае человека может постоянно знобить в условиях нормального температурного режима.

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Также врач перечислила в интервью «Мосленте» другие патологические причины, которые могут объяснять чрезмерную чуткость к холоду и постоянный озноб.
  • Недостатка микроэлементов: конкретно, витаминов В9 и В12, железа.
  • Инсулинорезистентность и сахарный диабет.
  • Невропатия, поражение периферических сосудов.
  • Анорексия.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что советуют врачи людям с проблемными легкими в холода.

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Ирина Юзуп
Ирина Юзуп
Здоровье
врач-педиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук
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