Слишком много упражнений ставит под угрозу ваши усилия по снижению веса

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Слишком много упражнений ставит под угрозу ваши усилия по снижению веса


Ожирение более распространено среди людей в возрасте от 45 до 84 лет, что сопряжено с риском для здоровья.

Ожирение связано с сокращением продолжительности жизни и является фактором риска ряда хронических заболеваний. Лишний вес может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, рака, болезней печени и дыхательных путей. 

Диетолог предупредила, что слишком усердные тренировки для того, чтобы стать здоровее, могут поставить под угрозу ваши усилия по снижению веса.


Растяжки мышц перед тренировками могут принести вред


«Если вы будете включать в свою неделю слишком много тренировок на выносливость, вы будете сжигать больше калорий и почувствуете увеличение голода. Это может затруднить соблюдение дефицита энергии (когда вы едите меньше энергии, чем расходуете), что необходимо, если вы хотите похудеть. Вместо этого стремитесь к балансу силовых и выносливых тренировок, а также к сбалансированной диете в соответствии с вашими потребностями в энергии», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Здоровые темпы похудения - не более 1,5 кг в месяц


Регулярная физическая активность по-прежнему важна для похудения, главное — сжигать больше калорий, чем потребляете.

Спорт полезен для нашего общего состояния здоровья и благополучия, но нет необходимости в чрезмерных тренировках, чтобы похудеть или избавиться от висцерального жира.

Что такое висцеральный жир?

В отличие от валиков кожи, которые можно зажать между пальцами, висцеральный жир находится внутри тела. Он «откладывается вокруг ряда важных внутренних органов, таких как печень, поджелудочная железа и кишечник», - объясняет врач.


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