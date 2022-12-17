Слишком много упражнений ставит под угрозу ваши усилия по снижению веса
Ожирение более распространено среди людей в возрасте от 45 до 84 лет, что сопряжено с риском для здоровья.
Ожирение связано с сокращением продолжительности жизни и является фактором риска ряда хронических заболеваний. Лишний вес может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, рака, болезней печени и дыхательных путей.
Диетолог предупредила, что слишком усердные тренировки для того, чтобы стать здоровее, могут поставить под угрозу ваши усилия по снижению веса.
«Если вы будете включать в свою неделю слишком много тренировок на выносливость, вы будете сжигать больше калорий и почувствуете увеличение голода. Это может затруднить соблюдение дефицита энергии (когда вы едите меньше энергии, чем расходуете), что необходимо, если вы хотите похудеть. Вместо этого стремитесь к балансу силовых и выносливых тренировок, а также к сбалансированной диете в соответствии с вашими потребностями в энергии», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Регулярная физическая активность по-прежнему важна для похудения, главное — сжигать больше калорий, чем потребляете.
Спорт полезен для нашего общего состояния здоровья и благополучия, но нет необходимости в чрезмерных тренировках, чтобы похудеть или избавиться от висцерального жира.
Что такое висцеральный жир?
В отличие от валиков кожи, которые можно зажать между пальцами, висцеральный жир находится внутри тела. Он «откладывается вокруг ряда важных внутренних органов, таких как печень, поджелудочная железа и кишечник», - объясняет врач.
Ранее МедикФорум писал об опасности молочных продуктов.
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