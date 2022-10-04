Жир на животе: диетолог Пономарева назвала 4 причины, по которым вы не можете похудеть

Вы не пьете достаточно воды

«Исследования показывают, что вода может действовать как средство, подавляющее аппетит, и фактически помогает предотвратить задержку воды. Это помогает вам сбросить лишние килограммы веса воды. Легко спутать чувство голода с симптомами жажды, поэтому в первую очередь убедитесь, что вы достаточно гидратированы», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Вы не выбираете правильные закуски

«Шоколад и чипсы полны пустых и непитательных калорий из сахара и жиров. Белок играет ключевую роль в построении сухой мышечной массы и позволяет вашему телу сжигать жир в качестве энергии. Если вы едите его недостаточно, это может быть одной из причин, по которой вы боретесь с потерей веса».

Размер вашей порции и потребление калорий слишком высоки

Вы не высыпаетесь

«От получения большей энергии для тренировок до обеспечения адекватного восстановления — сон гарантирует, что ваше тело работает в полную силу».