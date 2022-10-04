Жир на животе: диетолог Пономарева назвала 4 причины, по которым вы не можете похудеть
Врач поделился восемью «распространенными» причинами, по которым вам может быть трудно сбросить лишние килограммы.
Наличие определенного количества висцерального жира в организме жизненно важно, так как он защищает и изолирует органы. В отличие от подкожного жира, он хранится глубоко в животе и не виден. Однако слишком много висцерального жира вредно и связано с такими состояниями, как диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака.
Широко признано, что здоровое, сбалансированное питание и достаточное количество упражнений могут помочь сжечь жир на животе, но это легче сказать, чем сделать.
Вы не пьете достаточно воды
«Исследования показывают, что вода может действовать как средство, подавляющее аппетит, и фактически помогает предотвратить задержку воды. Это помогает вам сбросить лишние килограммы веса воды. Легко спутать чувство голода с симптомами жажды, поэтому в первую очередь убедитесь, что вы достаточно гидратированы», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Вы не выбираете правильные закуски
«Шоколад и чипсы полны пустых и непитательных калорий из сахара и жиров. Белок играет ключевую роль в построении сухой мышечной массы и позволяет вашему телу сжигать жир в качестве энергии. Если вы едите его недостаточно, это может быть одной из причин, по которой вы боретесь с потерей веса».
Размер вашей порции и потребление калорий слишком высоки
Слишком большие порции могут быстро превратить ваши низкокалорийные, здоровые блюда в калорийные, сытные — и могут повлиять на вашу потерю веса. Убедитесь, что вы измеряете свои продукты, особенно углеводы и белки, и следите за тем, сколько вы кладете на тарелку.
Вы не высыпаетесь
Сон необходим не только для общего состояния здоровья, хорошего самочувствия и функционирования организма, но также играет большую роль, когда речь идет о вашем путешествии по снижению веса.
«От получения большей энергии для тренировок до обеспечения адекватного восстановления — сон гарантирует, что ваше тело работает в полную силу».
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