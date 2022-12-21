Эти 6 продуктов повысят ваш иммунитет этой зимой

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Эти 6 продуктов повысят ваш иммунитет этой зимой


Включение этих продуктов в свой рацион может помочь защитить вас от простуды и гриппа.


В зимние месяцы мы все гораздо более уязвимы для сезонных болезней, таких как простуда и грипп. Есть несколько способов защитить себя от них, таких как хорошая гигиена и прием пищевых добавок. Диета также может быть ключевой.

"Холодные зимние месяцы часто связаны с ростом простуды, гриппа и многих других заболеваний, особенно связанных с респираторными заболеваниями. Поэтому обеспечение того, чтобы вы согрелись и заменяли эти витамины, имеет решающее значение для поддержания здоровья в это время года. Дополнение вашего тела правильными продуктами может помочь укрепить вашу иммунную систему и поддерживать уровень энергии в течение дня", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Медики назвали самые полезные для иммунитета продукты

Финики


Зимой меньше светового дня означает, что наш организм нуждается в дополнительном количестве витамина D, чтобы поддерживать нашу иммунную систему и предотвращать усталость. Финики богаты витамином D, что делает их важным продуктом питания, помогающим предотвратить заболевание этой зимой.


Один из лучших продуктов для защиты от инфекций зимой


Шпинат


В зимние месяцы наш иммунитет падает. Богатый витаминами B6 и C, а также магнием, добавление шпината в ваш зимний рацион улучшит защиту вашего организма от микробов, поддержит функции иммунной системы и снизит восприимчивость к болезням.

Лосось


Лосось богат омега-3, важными питательными веществами, которые поддерживают здоровье зимой. Омега-3 помогает увеличить приток воздуха к легким и, следовательно, защищает организм от простуды и респираторных инфекций.

Брокколи


Витамин С является иммуностимулирующим суперпитательным веществом. В отличие от других витаминов, организм не может их вырабатывать, поэтому включение в рацион продуктов с высоким содержанием витамина жизненно важно для укрепления здоровья зимой.

Сладкий картофель


Богатый витаминами C и D, сладкий картофель может дать заряд энергии и помочь поддержать процессы в иммунной системе.

Имбирь


Обладая целебными свойствами, имбирь можно использовать в качестве домашнего средства для облегчения симптомов простуды. 


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