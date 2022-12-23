Жирная печень связана с появлением слабоумия

"Жировая болезнь печени, вызванная употреблением слишком большого количества сахара и жира, может привести к тяжелым формам дисфункции мозга. Выяснилось, что мыши, потребляющие более высокие уровни жира, считались страдающими ожирением и у них развивалась НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени), резистентность к инсулину и дисфункция мозга", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Очень тревожно видеть эффект, который накопление жира в печени может оказывать на мозг, особенно потому, что он часто начинается легко и может существовать в течение многих лет без ведома людей».

Считается, что миллионы людей страдают жировой болезнью печени на ранней стадии, но большинство из них не замечают этого факта из-за отсутствия симптомов. Появляется все больше доказательств того, что неспособность справиться с этим заболеванием в самом начале может проложить путь к будущим осложнениям.Еще один ключевой вывод исследования заключался в том, что у мышей в этой группе с НАЖБП был более низкий уровень кислорода. Это говорит о том, что страдает количество и толщина кровеносных сосудов.В результате к тканям поступает меньше кислорода, и некоторые клетки начинают потреблять больше кислорода по мере воспаления головного мозга.Пытаясь противодействовать вредному воздействию НАЖБП на мозг, исследователи разводили мышей с низким уровнем транспортера монокарбоксилата 1 (MCT1). Белок специализируется на транспорте энергетических субстратов, используемых различными клетками для их нормального функционирования.Когда эти мыши придерживались одной и той же диеты, богатой сахаром и жирами, у них было меньше признаков НАЖБП и не было признаков дисфункции мозга.Ранее МедикФорум писал о том, как оказать первую помощь при инфаркте.

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