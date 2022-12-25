Быстрое чувство сытости после еды - первый симптом рака

«Рак яичников заставляет вас быстро чувствовать себя сытым после еды, потому что он часто вызывает накопление жидкости в брюшной полости, известное как асцит. По мере того, как жидкость накапливается, она давит на внутренние органы, в том числе на желудок, а это означает, что желудок не может растягиваться, как обычно, когда он полон пищи. У трети женщин есть асцит, когда у них впервые диагностирован рак яичников», - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

Другие признаки рака яичников, на которые следует обратить внимание

«Вы можете почувствовать стеснение в желудке, что желудок растянут, вздут и дискомфортен. Могут быть отрыжка и избыток газов. Рак яичников также может проявляться аномальным вагинальным кровотечением».

Если вы испытываете быстрое чувство сытости после частого приема пищи, это может быть признаком чего-то более серьезного. Врач объясняет, что этот признак может быть «первым» тревожным сигналом рака.Каждый может время от времени бороться с плохим аппетитом. Если у вас расстройство желудка или вы просто не особенно голодны, разовое отсутствие аппетита не является поводом для беспокойства.Однако, если отсутствие желания есть и «быстрое чувство сытости после» еды кажутся вам слишком знакомыми, возможно, пришло время обратиться к врачу общей практики.Асцит и связанное с ним отсутствие аппетита могут быть одним из «первых» симптомов рака яичников.Еще один явный признак этого типа рака также может появиться в вашем животе —Вздутие живота является одним из четырех наиболее распространенных симптомов рака яичников, наряду с чувством сытости вскоре после еды, болью в животе и необходимостью чаще мочиться.Давление асцита на желудок и другие внутренние органы может вызвать вздутие живота, боль в животе, рефлюкс и расстройство желудка, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю веса, потребность в более частом мочеиспускании, запор и ощущение одышки.Если подобные симптомы являются для вас регулярным явлением, вам следует обратиться к врачу общей практики.Ранее МедикФорум писал о продуктах, полезных для печени.

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