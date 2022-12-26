Когда тяжесть в желудке становится опасной и требует обращения к врачу

«Одно дело, когда вы переели, чувствуете сонливость и в течение часа это проходит. Совсем по-другому дела складываются, если вы наблюдаете дополнительные симптомы неблагополучия», - поделился мнением доктор Алиев.

Трудности с глотанием, дыханием.

Рвота с кровью.

Появление следов крови в стуле.

Повышение температуры.

Боли в груди.

«Каждый из этих пунктов – повод сначала вызвать скорую, а после обследоваться и наблюдаться у специалиста», - заявил он.

Диетолог Алиев сообщил, что тяжесть в желудке не должна упускаться из виду как что-то малозначительное. Данное чувство может вызываться слишком плотным приемом пищи – обычно в этом случае также ощущается сонливость. Но тяжесть в животе в такие моменты является временной, на протяжении часа она должна пройти.Диетолог назвал симптомы, которые могут возникать одновременно с тяжестью в желудке, говоря о том, что она становится опасной и требует обращения к врачу.Алиев отметил, что при данной симптоматике можно допустить развитие серьезных заболеваний, в том числе гастритов или онкологических. Поэтому следует не откладывая времени связаться с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда нужно обращаться к врачу после случившегося зимой падения.

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