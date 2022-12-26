Когда тяжесть в желудке становится опасной и требует обращения к врачу
Ощущение тяжести в желудке может говорить как о переедании, так и о развитии опасных патологий, констатировал диетолог Руслан Алиев.
Диетолог Алиев сообщил, что тяжесть в желудке не должна упускаться из виду как что-то малозначительное. Данное чувство может вызываться слишком плотным приемом пищи – обычно в этом случае также ощущается сонливость. Но тяжесть в животе в такие моменты является временной, на протяжении часа она должна пройти.
«Одно дело, когда вы переели, чувствуете сонливость и в течение часа это проходит. Совсем по-другому дела складываются, если вы наблюдаете дополнительные симптомы неблагополучия», - поделился мнением доктор Алиев.
Диетолог назвал симптомы, которые могут возникать одновременно с тяжестью в желудке, говоря о том, что она становится опасной и требует обращения к врачу.
- Трудности с глотанием, дыханием.
- Рвота с кровью.
- Появление следов крови в стуле.
- Повышение температуры.
- Боли в груди.
«Каждый из этих пунктов – повод сначала вызвать скорую, а после обследоваться и наблюдаться у специалиста», - заявил он.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Руслан Алиев
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врач-диетолог
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