Когда тяжесть в желудке становится опасной и требует обращения к врачу

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боль в животе

Ощущение тяжести в желудке может говорить как о переедании, так и о развитии опасных патологий,  констатировал диетолог Руслан Алиев.

Диетолог Алиев сообщил, что тяжесть в желудке не должна упускаться из виду как что-то малозначительное. Данное чувство может вызываться слишком плотным приемом пищи – обычно в этом случае также ощущается сонливость. Но тяжесть в животе в такие моменты является временной, на протяжении часа она должна пройти.

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«Одно дело, когда вы переели, чувствуете сонливость и в течение часа это проходит. Совсем по-другому дела складываются, если вы наблюдаете дополнительные симптомы неблагополучия», - поделился мнением доктор Алиев.

Диетолог назвал симптомы, которые могут возникать одновременно с тяжестью в желудке, говоря о том, что она становится опасной и требует обращения к врачу.
  • Трудности с глотанием, дыханием.
  • Рвота с кровью.
  • Появление следов крови в стуле.
  • Повышение температуры.
  • Боли в груди.
Алиев отметил, что при данной симптоматике можно допустить развитие серьезных заболеваний, в том числе гастритов или онкологических. Поэтому следует не откладывая времени связаться с врачом.

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«Каждый из этих пунктов – повод сначала вызвать скорую, а после обследоваться и наблюдаться у специалиста», - заявил он.

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Руслан Алиев
Руслан Алиев
Здоровье
врач-диетолог
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Теги : боль в животе, опасные симптомы, Руслан Алиев