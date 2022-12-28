2 безалкогольных напитка могут поднять уровень холестерина до опасного уровня

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2 безалкогольных напитка могут поднять уровень холестерина до опасного уровня


В то время как физические упражнения являются святым Граалем здоровья, поскольку они могут помочь предотвратить закупорку артерий холестерином, вы можете непреднамеренно ухудшить свое здоровье тем, что пьете. Потягивание определенного напитка с сахаром может нанести вам вред.


Любой сладкий напиток, например, фруктовый сок, может быть вреден для вашего здоровья. Подслащенные сахаром напитки связаны с неблагоприятными изменениями холестерина липопротеинов высокой плотности.

Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) помогает защитить сердце и кровеносные сосуды от болезней.

Слишком низкий уровень ЛПВП может быть вредным, так как плотный липопротеин выполняет три функции:
  • Это противовоспалительное
  • Обладает антиоксидантным действием
  • Он выводит излишки холестерина из кровеносных сосудов и возвращает его в печень
Когда холестерин транспортируется в печень, он расщепляется и выводится из организма.

«Увеличенное потребление подслащенного сахара может способствовать развитию дислипидемии», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Что такое дислипидемия?


«Дислипидемия — это дисбаланс липидов, таких как холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицериды и липопротеины высокой плотности (ЛПВП)».

Липопротеины низкой плотности считаются «плохим» типом холестерина, так как именно они откладываются вдоль стенок артерий, сужая кровоток.


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Когда холестерин оседает на стенках артерий, он образует так называемые бляшки. Если бляшка разрывает кровеносный сосуд, образуется тромб, который может, например, блокировать приток крови к сердцу.

Если приток крови к сердцу блокируется, а мышце не хватает кислорода, она начинает умирать, и происходит сердечный приступ. По словам эксперта по питанию, еще одним напитком, который может повысить уровень холестерина, является прессованный кофе.

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"Прессованный кофе получают путем смешивания молотых кофейных зерен с кипяченой водой во френч-прессе. Фильтра для кофе нет, поэтому часть кофейной гущи, которая содержит вещество, называемое дитерпенами, может попасть в напиток".


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