2 безалкогольных напитка могут поднять уровень холестерина до опасного уровня
В то время как физические упражнения являются святым Граалем здоровья, поскольку они могут помочь предотвратить закупорку артерий холестерином, вы можете непреднамеренно ухудшить свое здоровье тем, что пьете. Потягивание определенного напитка с сахаром может нанести вам вред.
Любой сладкий напиток, например, фруктовый сок, может быть вреден для вашего здоровья. Подслащенные сахаром напитки связаны с неблагоприятными изменениями холестерина липопротеинов высокой плотности.
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) помогает защитить сердце и кровеносные сосуды от болезней.
Слишком низкий уровень ЛПВП может быть вредным, так как плотный липопротеин выполняет три функции:
- Это противовоспалительное
- Обладает антиоксидантным действием
- Он выводит излишки холестерина из кровеносных сосудов и возвращает его в печень
«Увеличенное потребление подслащенного сахара может способствовать развитию дислипидемии», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Что такое дислипидемия?
«Дислипидемия — это дисбаланс липидов, таких как холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицериды и липопротеины высокой плотности (ЛПВП)».
Липопротеины низкой плотности считаются «плохим» типом холестерина, так как именно они откладываются вдоль стенок артерий, сужая кровоток.
Когда холестерин оседает на стенках артерий, он образует так называемые бляшки. Если бляшка разрывает кровеносный сосуд, образуется тромб, который может, например, блокировать приток крови к сердцу.
Если приток крови к сердцу блокируется, а мышце не хватает кислорода, она начинает умирать, и происходит сердечный приступ. По словам эксперта по питанию, еще одним напитком, который может повысить уровень холестерина, является прессованный кофе.
"Прессованный кофе получают путем смешивания молотых кофейных зерен с кипяченой водой во френч-прессе. Фильтра для кофе нет, поэтому часть кофейной гущи, которая содержит вещество, называемое дитерпенами, может попасть в напиток".
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