2 безалкогольных напитка могут поднять уровень холестерина до опасного уровня

Это противовоспалительное

Обладает антиоксидантным действием

Он выводит излишки холестерина из кровеносных сосудов и возвращает его в печень

«Увеличенное потребление подслащенного сахара может способствовать развитию дислипидемии», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Дислипидемия — это дисбаланс липидов, таких как холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицериды и липопротеины высокой плотности (ЛПВП)».

"Прессованный кофе получают путем смешивания молотых кофейных зерен с кипяченой водой во френч-прессе. Фильтра для кофе нет, поэтому часть кофейной гущи, которая содержит вещество, называемое дитерпенами, может попасть в напиток".

Любой сладкий напиток, например,может быть вреден для вашего здоровья. Подслащенные сахаром напитки связаны с неблагоприятными изменениями холестерина липопротеинов высокой плотности.Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) помогает защитить сердце и кровеносные сосуды от болезней.Когда холестерин транспортируется в печень, он расщепляется и выводится из организма.Липопротеины низкой плотности считаются «плохим» типом холестерина, так как именно они откладываются вдоль стенок артерий, сужая кровоток.Когда холестерин оседает на стенках артерий, он образует так называемые бляшки. Если бляшка разрывает кровеносный сосуд, образуется тромб, который может, например, блокировать приток крови к сердцу.Если приток крови к сердцу блокируется, а мышце не хватает кислорода, она начинает умирать, и происходит сердечный приступ. По словам эксперта по питанию, еще одним напитком, который может повысить уровень холестерина, являетсяРанее МедикФорум писал о продуктах для улучшения потенции.

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