Эндокринолог Терушкин: дефицит витамина С узнаётся по внешности

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Врач-эндокринолог Роман Терушкин: имеющийся дефицит витамина С негативно сказывается на состоянии кожи.

Медик рассказал в интервью, что по некоторым особенностям внешнего облика специалисты узнают о дефиците витамина С – главного водорастворимого антиоксиданта в крови и клетках организма. В частности, его нехватка ухудшает в организме производство коллагена, из-за чего, в свою очередь, слабеет соединительная ткань. Этот процесс затрагивает капилляры – они становятся менее прочными и подвергаются разрывам, вызывая  кровоизлияния в разных тканях и частях тела. Таким образом, кожа из-за дефицита витамина С становится более дряблой, подверженной куперозу и пигменатции. Также ухудшается ее цвет, возникает характерная бледность. Вдобавок кожа кажется неровной, утолщенной и возрастной.

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Помимо этого, рассказал Терушкин «Газете.ru», дефицит витамина С узнаётся по другим проблемам внешности.

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«Из-за нехватки витамина С снижается эффективность работы железа в организме, поэтому у человека начинают истощаться ногтевые пластины, а волосы становятся ломкими и тусклыми», - уточнил специалист.

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Роман Терушкин
Роман Терушкин
Здоровье
врач-эндокринолог
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