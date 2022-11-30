Врач Захарова: уменьшить количество соли - самый легкий способ снижения давления

"Новое исследование подтвердило, что уменьшение количества соли в пище может снизить риск сердечных заболеваний и сердечной недостаточности. Частота, с которой вы добавляете соль в пищу, может быть использована для прогнозирования вашего индивидуального потребления натрия с течением времени. Уменьшить количество соли - самый легкий способ снижения давления", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.





"Было обнаружено, что люди, которые не добавляют немного соли в пищу, очень часто имеют гораздо меньший риск сердечно-сосудистые заболевания, независимо от факторов образа жизни и ранее существовавших заболеваний".

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти. Имея это в виду, исследования продолжают открывать новые эффективные способы снижения риска быть виновником. Последние усилия в этой области предполагают, что это может быть так же просто, как использование меньшего количества соли.От легко соленых чипсов до копченого лосося, обычная приправа может придать вкус, а также сохранить различные продукты. В то время как ваши вкусовые рецепторы могут радоваться каждый раз, когда они сталкиваются с солью, ваши артерии могут не разделять такое же волнение.Предыдущие исследования связывали соль с более высоким уровнем кровяного давления, которое является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.Употребление слишком большого количества популярного ингредиента является самой серьезной причиной высокого кровяного давления.Важно помнить, что соль поступает не только из вашей солонки, так как продукты, которые вы покупаете в продуктовом магазине, часто содержат большое количество обычной приправы.Ранее МедикФорум писал о вреде бекона для сердца.

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