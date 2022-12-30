Врач Алисова рекомендует определенное положение для сна, чтобы облегчить изжогу

«Позы для сна — это во многом личный выбор. Некоторым нравится лежать на спине, в то время как другие предпочитают лежать на животе, пытаясь задремать. Но есть определенные преимущества в позе, которую вы принимаете, когда попадаете между простынями», - говорит гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Лучшее положение, чтобы избежать изжоги

«Когда дело доходит до минимизации нежелательных последствий кислотного рефлюкса, лучше всего спать на боку, а точнее на левом боку».

«Хотя может быть сложно изменить положение во сне, если вы привыкли лежать определенным образом, стоит приложить усилия, если это означает, что вас не будет беспокоить изжога ночью. Также стоит немного подпереть себя дополнительной подушкой, так как это также гарантирует, что желудок будет лежать ниже в постели, чем ваш пищевод».

Причины кислотного рефлюкса

Праздничный период приносит с собой богатую пищу, большое количество газированных и алкогольных напитков, а также закуски и угощения, такие как шоколад и сыр. Однако у этого есть и обратная сторона. Сочетание этой богатой диеты, напряженного графика и поздней ночи может привести к серьезному кислотному рефлюксу или изжоге.Сон на одной стороне может решить некоторые из этих проблем.Она рекомендовала спать на левом боку.Основной причиной этого является гравитация. Из-за расположения органов в теле сон на левом боку означает, что вам будет легче передавать пищу через толстую кишку.Существует также теория, что лежание на правом боку гарантирует, что желудок и желудочный сок будут располагаться ниже пищевода, пока вы спите, тем самым ограничивая риск кислотного рефлюкса.Рефлюкс возникает, когда кислота из желудка поднимается к горлу. Два основных симптома — изжога — болезненное ощущение в груди — и неприятный привкус.Богатые продукты, такие как шоколад, кофе и острые блюда, а также алкоголь и поздние ночи считаются способствующими факторами. Стресс может сыграть свою роль.Ранее МедикФорум писал о специях для здоровья печени.

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