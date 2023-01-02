Добавки не снижают риск хронических заболеваний - врач Андреева

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Добавки не снижают риск хронических заболеваний - врач Андреева


У некоторых может возникнуть соблазн улучшить свою физическую форму и тело с помощью пищевых добавок , но врач предупреждает, что это не лучший вариант.


«Важно помнить, что добавки не должны использоваться в качестве замены здоровой диеты», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Сбалансированное и разнообразное питание должно обеспечивать достаточное количество витаминов, минералов и других питательных веществ, необходимых для хорошего здоровья, а также важные пищевые компоненты, такие как клетчатка и натуральные биологически активные соединения (например, полифенолы), за исключением витамина Д.

«Здоровая, сбалансированная диета обычно содержит много фруктов и овощей, цельнозерновых, молочных продуктов или продуктов, заменяющих молочные продукты, бобовые и бобовые, а также другие белковые продукты, такие как рыба, нежирное мясо, яйца, орехи и семена, а также небольшое количество ненасыщенных масел, таких как растительные. или оливковое масло».


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Несколько обзоров и метаанализов (где данные ряда исследований анализируются вместе) в целом показали, что витаминные и минеральные добавки не оказывают положительного влияния на снижение риска хронических заболеваний (таких как рак и сердечно- сосудистые заболевания).

«В некоторых случаях было показано, что использование добавок с высокими дозами (таких как бета-каротин) оказывает неблагоприятное влияние на риск заболевания».

Несмотря на это, добавки не лишены некоторых преимуществ.


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Есть некоторые группы населения, которым рекомендуются добавки. Рекомендуется, чтобы женщины, которые беременны, пытаются забеременеть или могут забеременеть, ежедневно принимали 400 микрограмм (мкг) фолиевой кислоты с момента зачатия до 12 недель беременности.

Взрослые и дети в возрасте от 5 лет и старше должны принимать (или должны получать) ежедневно 10 мкг (мкг) добавки витамина D в осенние и зимние месяцы.


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