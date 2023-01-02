Добавки не снижают риск хронических заболеваний - врач Андреева





«Важно помнить, что добавки не должны использоваться в качестве замены здоровой диеты», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Здоровая, сбалансированная диета обычно содержит много фруктов и овощей, цельнозерновых, молочных продуктов или продуктов, заменяющих молочные продукты, бобовые и бобовые, а также другие белковые продукты, такие как рыба, нежирное мясо, яйца, орехи и семена, а также небольшое количество ненасыщенных масел, таких как растительные. или оливковое масло».

«В некоторых случаях было показано, что использование добавок с высокими дозами (таких как бета-каротин) оказывает неблагоприятное влияние на риск заболевания».

Сбалансированное и разнообразное питание должно обеспечивать достаточное количество витаминов, минералов и других питательных веществ, необходимых для хорошего здоровья, а также важные пищевые компоненты, такие как клетчатка и натуральные биологически активные соединения (например, полифенолы), за исключением витамина Д.Несколько обзоров и метаанализов (где данные ряда исследований анализируются вместе) в целом показали, что витаминные и минеральные добавки не оказывают положительного влияния на снижение риска хронических заболеваний (таких как рак и сердечно- сосудистые заболевания).Несмотря на это, добавки не лишены некоторых преимуществ.Есть некоторые группы населения, которым рекомендуются добавки. Рекомендуется, чтобы женщины, которые беременны, пытаются забеременеть или могут забеременеть, ежедневно принимали 400 микрограмм (мкг) фолиевой кислоты с момента зачатия до 12 недель беременности.Взрослые и дети в возрасте от 5 лет и старше должны принимать (или должны получать) ежедневно 10 мкг (мкг) добавки витамина D в осенние и зимние месяцы.Ранее МедикФорум писал о вреде соли для гипертоников.

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