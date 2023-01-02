Замедляйте старение, выпивая достаточное количество жидкости каждый день

«Снижение содержания воды в организме является наиболее распространенным фактором, повышающим содержание натрия в сыворотке крови», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Результаты показывают, что правильное увлажнение может замедлить старение и продлить жизнь без болезней».

«Людям, чей уровень натрия в сыворотке составляет 142 мэкв/л или выше, полезно оценить потребление жидкости».

Исследование показало, что люди с высоким содержанием натрия были более склонны к хроническим заболеваниям и биологическому старению.Люди с более высоким уровнем натрия в крови также чаще умирали в более молодом возрасте, чем их коллеги, у которых уровень натрия в крови был в среднем диапазоне.Биологическое старение измерялось с помощью 15 маркеров, включая артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы.Это пролило свет на здоровье сердечно-сосудистой, дыхательной, метаболической, почечной и иммунной систем. При анализе данных учитывались и другие факторы, такие как возраст, раса, пол, история курения и артериальная гипертензия.Участники, у которых показатели натрия составляли 144 мг-экв/л или выше, имели на 50% больше шансов быть биологически старше своего хронологического возраста.Показание натрия выше 142 мг-экв/л увеличивает вероятность хронических заболеваний на 64 процента. Примеры хронических состояний включают сердечную недостаточность, инсульт, , заболевания легких, диабет и деменцию.И наоборот, сверстники с уровнем натрия в пределах 138-140 мЭкв/л имели самый низкий риск развития этих заболеваний.Ранее МедикФорум писал о том, как избавиться от жира на животе.

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