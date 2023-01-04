6 признаков, что ваша печень повреждена из-за употребления алкоголя
Печень, отвечающая за более чем 500 различных функций организма, обладает способностью к самовосстановлению. Однако целительная способность печени может начаться только тогда, когда человек воздержится от алкоголя.
Наличие ожирения печени «является индикатором того, что в будущем может произойти более необратимое повреждение».
Ранние симптомы алкогольного заболевания печени, которые «часто весьма расплывчаты. Возможно, у вас повреждена печень, если вы испытываете боль в животе. Люди с вызванным алкоголем повреждением печени также могут страдать от усталости, чувства тошноты и диареи.
Состояние может заставить человека чувствовать себя «в целом плохо», и человек может потерять аппетит. Эти симптомы, как правило, связаны с прогрессированием связанного с алкоголем заболевания печени, известного как алкогольный гепатит.
«Примерно у трети людей с жировой дистрофией печени разовьется алкогольный гепатит», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Остерегайтесь рвоты и пожелтения кожи (желтухи), которые могут быть предупреждением о возможной печеночной недостаточности.
Непрерывное повреждение печени приведет к тому, что орган не сможет излечить себя; вместо этого развивается рубцовая ткань.
«От цирроза печени нет лекарства, но у тех, кто полностью прекращает пить, гораздо больше шансов на выживание».
Признаки прогрессирующего заболевания печени, связанного с алкоголем, включают:
- Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
- Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости (отек)
- Отек живота из-за скопления жидкости, известный как асцит.
- Высокая температура (лихорадка) и приступы озноба
- Очень зудит кожа
- Выпадение волос
- Необычно изогнутые кончики пальцев и ногти (палые пальцы)
- Пятнистые красные ладони
- Значительная потеря веса
- Слабость и истощение мышц
- Спутанность сознания и проблемы с памятью, проблемы со сном (бессонница) и изменения личности из-за накопления токсинов в мозге
- Рвота с кровью и черный дегтеобразный стул из-за внутреннего кровотечения
- Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа и кровоточивость десен
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