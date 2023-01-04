6 признаков, что ваша печень повреждена из-за употребления алкоголя

«Примерно у трети людей с жировой дистрофией печени разовьется алкогольный гепатит», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«От цирроза печени нет лекарства, но у тех, кто полностью прекращает пить, гораздо больше шансов на выживание».

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости (отек)

Отек живота из-за скопления жидкости, известный как асцит.

Высокая температура (лихорадка) и приступы озноба

Очень зудит кожа

Выпадение волос

Необычно изогнутые кончики пальцев и ногти (палые пальцы)

Пятнистые красные ладони

Значительная потеря веса

Слабость и истощение мышц

Спутанность сознания и проблемы с памятью, проблемы со сном (бессонница) и изменения личности из-за накопления токсинов в мозге

Рвота с кровью и черный дегтеобразный стул из-за внутреннего кровотечения

Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа и кровоточивость десен

Наличие ожирения печениРанние симптомы алкогольного заболевания печени, которые «часто весьма расплывчаты. Возможно, у вас повреждена печень, если вы испытываетеЛюди с вызванным алкоголем повреждением печени также могут страдать отСостояние может заставить человекаи человек можетЭти симптомы, как правило, связаны с прогрессированием связанного с алкоголем заболевания печени, известного как алкогольный гепатит.Остерегайтесь рвоты и пожелтения кожи (желтухи), которые могут быть предупреждением о возможной печеночной недостаточности.Непрерывное повреждение печени приведет к тому, что орган не сможет излечить себя; вместо этого развивается рубцовая ткань.Ранее МедикФорум писал о пользе зеленого чая.

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