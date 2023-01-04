6 признаков, что ваша печень повреждена из-за употребления алкоголя

95 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1304475/
6 признаков, что ваша печень повреждена из-за употребления алкоголя


Печень, отвечающая за более чем 500 различных функций организма, обладает способностью к самовосстановлению. Однако целительная способность печени может начаться только тогда, когда человек воздержится от алкоголя.


Наличие ожирения печени «является индикатором того, что в будущем может произойти более необратимое повреждение».

Ранние симптомы алкогольного заболевания печени, которые «часто весьма расплывчаты. Возможно, у вас повреждена печень, если вы испытываете боль в животе. Люди с вызванным алкоголем повреждением печени также могут страдать от усталости, чувства тошноты и диареи.


Гепатолог Южнова назвала признаки того, что ваша печень повреждена алкоголем


Состояние может заставить человека чувствовать себя «в целом плохо», и человек может потерять аппетит. Эти симптомы, как правило, связаны с прогрессированием связанного с алкоголем заболевания печени, известного как алкогольный гепатит.

«Примерно у трети людей с жировой дистрофией печени разовьется алкогольный гепатит», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Остерегайтесь рвоты и пожелтения кожи (желтухи), которые могут быть предупреждением о возможной печеночной недостаточности.


Больная печень: названы 5 ранних признаков, что ваша печень повреждена алкоголем


Непрерывное повреждение печени приведет к тому, что орган не сможет излечить себя; вместо этого развивается рубцовая ткань.

«От цирроза печени нет лекарства, но у тех, кто полностью прекращает пить, гораздо больше шансов на выживание».

Признаки прогрессирующего заболевания печени, связанного с алкоголем, включают:
  • Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
  • Отек ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости (отек)
  • Отек живота из-за скопления жидкости, известный как асцит.
  • Высокая температура (лихорадка) и приступы озноба
  • Очень зудит кожа
  • Выпадение волос
  • Необычно изогнутые кончики пальцев и ногти (палые пальцы)
  • Пятнистые красные ладони
  • Значительная потеря веса
  • Слабость и истощение мышц
  • Спутанность сознания и проблемы с памятью, проблемы со сном (бессонница) и изменения личности из-за накопления токсинов в мозге
  • Рвота с кровью и черный дегтеобразный стул из-за внутреннего кровотечения
  • Склонность к более легкому кровотечению и синякам, например, частые кровотечения из носа и кровоточивость десен

Ранее МедикФорум писал о пользе зеленого чая.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Как определить, что ваша печень повреждена алкоголем - ключевые симптомы
Врач перечислил признаки поражения печени от употребления алкоголя
Повреждение печени: знак, когда вы едите, указывает на «сильно поврежденную» печень
Теги : советы врачей, симптомы больной печени, АЖБП
4 признака, что у вас развивается артрит суставов
Пить вчерашний чай нельзя
Конфеты с алкоголем могут быть опасны из-за риска гипергликемии