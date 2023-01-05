Добавки с витамином D могут снизить риск развития рака на 38%

"Ученые решили исследовать связь между раком и витамином D в ходе рандомизированного исследования. Изучив 25 871 человека, исследовательская группа проинструктировала участников принимать 2000 международных единиц (МЕ) витамина в день. Участники исследования были в возрасте 50 лет и старше, и на момент начала исследования у них не было рака. После наблюдения за когортой в среднем в течение 5,3 лет исследовательская группа обнаружила, что добавки снижают риск метастатического или смертельного рака на 17 процентов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Жирная рыба (лосось, сардины, сельдь и скумбрия)

Красное мясо

Печень

Яичные желтки

Обогащенные продукты

Лишение витамина D означает, что риск различных заболеваний, в том числе нескольких видов рака, возрастает. Но может ли повышение уровня солнечного витамина снизить риск смертельной болезни?Метастатический рак описывает рак, который распространился из того места, где он начался, в отдаленные части тела. Кроме того, риск был еще ниже — 38 процентов — у людей со здоровым весом.Исследование было сосредоточено на добавках витамина D3, который описывает тип солнечного витамина, который вырабатывается вашей кожей, когда вы подвергаете ее воздействию солнечного света.Это не первое исследование, в котором рассматривается связь между солнечным витамином и раком. Предыдущие исследования показали, что люди с более высоким уровнем витамина D в крови, по-видимому, имеют более низкий риск развития рака.Ранее МедикФорум писал о том, что разрушает женскую психику.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.