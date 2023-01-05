Добавки с витамином D могут снизить риск развития рака на 38%
От поддержания здоровья костей до укрепления иммунной системы витамин D играет решающую роль в общем состоянии здоровья. Более того, исследования показывают, что витамин солнечного света может даже предотвратить рак.
Лишение витамина D означает, что риск различных заболеваний, в том числе нескольких видов рака, возрастает. Но может ли повышение уровня солнечного витамина снизить риск смертельной болезни?
"Ученые решили исследовать связь между раком и витамином D в ходе рандомизированного исследования. Изучив 25 871 человека, исследовательская группа проинструктировала участников принимать 2000 международных единиц (МЕ) витамина в день. Участники исследования были в возрасте 50 лет и старше, и на момент начала исследования у них не было рака. После наблюдения за когортой в среднем в течение 5,3 лет исследовательская группа обнаружила, что добавки снижают риск метастатического или смертельного рака на 17 процентов", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Метастатический рак описывает рак, который распространился из того места, где он начался, в отдаленные части тела. Кроме того, риск был еще ниже — 38 процентов — у людей со здоровым весом.
Исследование было сосредоточено на добавках витамина D3, который описывает тип солнечного витамина, который вырабатывается вашей кожей, когда вы подвергаете ее воздействию солнечного света.
Это не первое исследование, в котором рассматривается связь между солнечным витамином и раком. Предыдущие исследования показали, что люди с более высоким уровнем витамина D в крови, по-видимому, имеют более низкий риск развития рака.
Если вы хотите увеличить потребление витамина D с пищей, хорошими источниками пищи являются:
- Жирная рыба (лосось, сардины, сельдь и скумбрия)
- Красное мясо
- Печень
- Яичные желтки
- Обогащенные продукты
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