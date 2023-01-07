Болезненные незаживающие язвы во рту сигнализируют о раке - онколог Воробьев

«Признаки рака полости рта часто впервые обнаруживаются во время обычных стоматологических осмотров, когда стоматологи проводят визуальную проверку щек, языка, десен, губ и нёба», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Необычные стойкие шишки и шишки во рту и на шее, которые не проходят

Кровотечение или онемение языка или губы

Необъяснимая потеря веса

Болезненное глотание

Красные или белые пятна во рту

Как проверить наличие признаков рака полости рта

"Обратите пристальное внимание на любые необычные изменения во рту, особенно если вы курите или пьете чрезмерное количество алкоголя, так как это может повысить риск развития рака ротовой полости".

Как и в случае любой болезни, чем раньше вы обнаружите симптомы рака, тем скорее вы сможете обратиться за лечением. А в случае рака ротовой полости считается, что раннее выявление заболевания может повысить ваши шансы на выживание с 50 до 90 процентов.Воробьев назвал «болезненные» язвы, которые не проходят в течение нескольких недель, симптомом рака ротовой полости.В идеале поверхность вашего рта выглядела розовой и здоровой. Хорошая идея – взять за привычку каждый месяц заглядывать себе в рот. Язвы во рту должны зажить в течение трех недель, то же самое касается шишек на щеках и/или шее.Ранее МедикФорум писал о простом методе лечения насморка.

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