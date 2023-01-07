«Бледность и потливость» сигнализирует о надвигающемся сердечном приступе — признаки

«Инфаркт миокарда, более известный как сердечный приступ, может изменить жизнь, поэтому важно распознавать признаки и симптомы и действовать быстро. Многие люди связывают сердечные приступы с раздавливающей или сильной болью в груди слева, которая может иррадиировать в руку или челюсть. Это наиболее распространенный симптом, но есть и другие признаки, о которых следует знать», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Пациента может тошнить или тошнить, у него может начаться одышка, он может выглядеть бледно-серым и потным. Также нередко возникает сильное беспокойство и головокружение».

Другие признаки сердечного приступа

«Поэтому, если вы диабетик 2 типа, важно знать о таких симптомах, как изжога, головокружение, холодный пот без причины или боль в челюсти, шее или левой руке, признавая, что они могут быть симптомы сердечного приступа».

Сердечный приступ, также известный как инфаркт миокарда, представляет собой неотложную медицинскую помощь, которая возникает, когда блокируется подача крови к сердцу. Наиболее известным симптомом этого является боль в груди, однако это не всегда влияет на каждого пациента. Поэтому стоит знать все потенциальные предупреждающие признаки того, что вот-вот разразится сердечный приступ.Она предупредила, что перед сердечным приступом человек может выглядеть «бледным и потным».Ваш пол может играть роль в том, как вы переживаете сердечный приступ. Есть некоторые различия между тем, как мужчины и женщины переносят сердечный приступ. Мужчины преимущественно испытывают боль в груди, тогда как у женщин обычно могут быть дополнительные симптомы, такие как одышка, тошнота или боль в шее и челюсти.Стоит также отметить, что некоторые состояния здоровья делают людей более подверженными риску сердечного приступа, и его признаки могут быть не такими заметными, как, например, диабет. Люди с диабетом 2 типа могут быть более восприимчивы к тихому сердечному приступу, когда их единственными симптомами могут быть легкая изжога или странная боль в груди.Ранее МедикФорум писал о признаках пищевого отравления.

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