Врач Андреева назвала эффективный способ улучшить сон
Вы ловите себя на том, что ворочаетесь ночью? Вы чувствуете недостаток сна?
Если это так, то исследователи нашли одну прогностическую меру, которая может влиять на ваш цикл сна.
«Мы заметили, что люди, находящиеся в лучшем физическом состоянии, меньше рискуют принимать снотворное, отпускаемое по рецепту», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Мужчины больше выигрывают от физических упражнений, чем женщины, в плане сна. В ходе исследования наиболее физически подготовленные мужчины имели на 15% меньший риск потребности в лекарствах, помогающих заснуть.
Для женщин все еще были преимущества, но только пять процентов когорты, которые были наиболее физически здоровыми, с меньшей вероятностью нуждались в снотворном.
«Соответствующий процент риска для наиболее подготовленных женщин был намного ниже. Но женщинам, которые борются со сном, все же может быть полезно привести себя в лучшую форму».
Опрос позволил исследователям проследить эволюцию здоровья людей на протяжении многих лет. У 17% участников проблемы со сном были настолько серьезными, что требовалось назначение врача.
Почти 5800 участников получили свои первые снотворные по рецепту в течение периода исследования. Результаты подтверждают идею о том, что улучшение или поддержание физической формы может быть эффективной альтернативой для предотвращения проблем со сном.
«Снотворные могут иметь серьезные побочные эффекты, и вы можете стать от них зависимыми».
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