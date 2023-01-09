Врач Андреева назвала эффективный способ улучшить сон

«Мы заметили, что люди, находящиеся в лучшем физическом состоянии, меньше рискуют принимать снотворное, отпускаемое по рецепту», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Соответствующий процент риска для наиболее подготовленных женщин был намного ниже. Но женщинам, которые борются со сном, все же может быть полезно привести себя в лучшую форму».

«Снотворные могут иметь серьезные побочные эффекты, и вы можете стать от них зависимыми».

Если это так, то исследователи нашли одну прогностическую меру, которая может влиять на ваш цикл сна.Мужчины больше выигрывают от физических упражнений, чем женщины, в плане сна. В ходе исследования наиболее физически подготовленные мужчины имели на 15% меньший риск потребности в лекарствах, помогающих заснуть.Для женщин все еще были преимущества, но только пять процентов когорты, которые были наиболее физически здоровыми, с меньшей вероятностью нуждались в снотворном.Опрос позволил исследователям проследить эволюцию здоровья людей на протяжении многих лет. У 17% участников проблемы со сном были настолько серьезными, что требовалось назначение врача.Почти 5800 участников получили свои первые снотворные по рецепту в течение периода исследования. Результаты подтверждают идею о том, чтоРанее МедикФорум писал о симптомах гипотиреоза.

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