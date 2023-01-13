Диетолог Пономарева: 3 лучших диеты, которые помогут вам жить дольше

"От диет синей зоны до палео, разнообразие режимов питания обещает одно и то же — укрепление вашего здоровья. Но какой выбрать? Ключевым моментом является употребление большего количества цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, орехов и бобовых", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Индекс здорового питания

"Эта диета прославляет растительную пищу, но осуждает употребление красного и обработанного мяса, добавленного сахара, вредных жиров и алкоголя".

Средиземноморская диета

"Средиземноморский режим широко известен своими различными преимуществами, в том числе предотвращением сердечных заболеваний и слабоумия".

Веганская диета

Путь к долгой жизни опасен и не дает никаких гарантий. Тем не менее, здоровое питание — одно из самых мощных средств защиты от различных болезней, которое вы можете добавить в свой арсенал. Это делает режимы питания, наполненные красочными фруктами и овощами, важнейшим ингредиентом для долголетия, причем четыре диеты особенно эффективны.Индекс здорового питания, разработанный правительством США в качестве официального национального стандарта питания, может снизить риск смерти от любой причины на 19 процентов.Употребление 0,8 чашки фруктов, 0,4 чашки цельных фруктов, 1,1 чашки овощей и 0,2 чашки зелени и бобов на каждые 1000 съеденных калорий принесет кому-то высший балл.Эта диета состоит из овощей, фруктов, бобовых, орехов, бобов, злаков, злаков и рыбы.Кроме того, результаты показали, что у людей, придерживающихся этого типа диеты, риск смертности снизился на 18 процентов.Все более популярной становится веганская диета, исключающая все продукты животного происхождения и делающая акцент на растениях. Было обнаружено, что соблюдение этого протокола диеты снижает риск смерти на 14 процентов.Ранее МедикФорум писал о самой здоровом завтраке.

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