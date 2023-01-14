Костные разрастания в двух областях означают, что вы подвержены риску артрита

«Хотя артрит обычно развивается в возрасте около 40 лет, есть некоторые ранние признаки, на которые следует обратить внимание, которые могут указать на будущий диагноз. Боль в суставах и чувствительность в суставе или вокруг него, которые присутствуют в течение длительного периода времени, а также тугоподвижность суставов, возникающая по утрам или после длительных периодов бездействия, являются распространенными ранними симптомами артрита. Иногда молодые люди замечают развитие дополнительной кости на суставе большого пальца стопы (бурсит) или на суставах на концах пальцев (узелки Гебердена), и это может быть признаком развития остеоартрита», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

В зависимости от вашего диагноза это может привести к болезненным, опухшим и тугоподвижным суставам, а также к проблемам с подвижностью. Хотя это более распространено, чем вы старше, в молодости могут быть признаки того, что вы можете подвергнуться риску заболевания в более позднем возрасте.Существует два основных типа артрита: остеоартрит и ревматоидный артрит. Он поражает гладкую хрящевую оболочку сустава, делая движения более трудными, чем обычно, и приводя к боли и скованности. Хрящевая оболочка начинает истончаться, связки и сухожилия вынуждены работать интенсивнее, что может привести к отеку.Одним из предупреждающих признаков были костные наросты, которые могли появиться на большом пальце ноги или суставах пальцев.Те, кто занимается интенсивными видами спорта, несколько больше подвержены риску развития артрита, часто в результате травмы определенного сустава, такого как колено или плечо.Ранее МедикФорум писал о самом полезном завтраке.

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