Эти 3 продукты повышают давление на 17% — «избегайте»





"К сожалению, сосиски, бекон и ветчина, может представлять риск для вашего высокого кровяного давления. Эти три основных продукта питания «особенно богаты солью», а это значит, что вам следует стараться избегать их употребления. Исследование показало, что переработанное красное мясо может повысить кровяное давление на 17 процентов", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Всего 50 граммов обработанного мяса, потребляемого ежедневно, может быть достаточно, чтобы повысить риск".

Высокое кровяное давление, или гипертония, является ступенькой к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сердечные приступы и инсульты. К сожалению, то, что вы вводите в свое тело, может вызвать это молчаливое состояние. В то время как мясо может быть частью здоровой диеты, определенный тип мяса, любимый британцами, вместо этого может повысить ваши показания гипертонии.Красное мясо, от говядины до свинины, богато белком, витаминами и минералами, что позволяет ему составлять часть сбалансированного рациона. В то время как ваш запас железа и белка может радовать вас, когда вы едите этот тип мяса, способ его приготовления имеет значение.В исследовании приняли участие 44 616 здоровых француженок, которым было предложено заполнить анкету по питанию.Результаты показали, что у тех, кто ел пять или более порций переработанного красного мяса в неделю, уровень гипертонии был на 17% выше. Одна порция была классифицирована как 50 грамм.Причина, по которой сосиски, ветчина и бекон, могут увеличить ваше чтение, заключается в содержании в них соли. Считающаяся «самой серьезной» причиной гипертонии хитрость соли связана с задержкой воды.Это заставляет ваше тело удерживать воду, которая добавляет в кровь дополнительную воду и оказывает дополнительное давление на ваши артерии — идеальный шторм для гипертонии. Кроме того, если ваш уровень артериального давления уже находится в красной зоне, соль может усугубить эту проблему.Ранее МедикФорум писал о признаках инфаркта у женщин.

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