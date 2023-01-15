Лейцин и аргинин в этих продуктах помогают «быстро» сжечь жир на животе

"Есть много продуктов и напитков, которые могут воздействовать на виновника ожирения, при этом важную роль играют белки. Две аминокислоты играют ключевую роль в сжигании жира — лейцин и аргинин. Они являются диетическим продуктом и используются для производства двух гормонов, участвующих в жировых отложениях и контроле веса. Это инсулин и глюкагон, регуляторы нашего чувства сытости, говорящие нам, что мы сыты. Они играют ключевую роль в балансе сахара в крови, что способствует потере абдоминального жира и веса в целом", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Висцеральный жир, также известный как жир на животе, содержит такие важные органы, как печень, что может вызвать серьезные осложнения из-за его расположения. Таким образом, накопление этого типа жира может поставить под угрозу жизненно важные функции, повышая риск хронических осложнений, таких как болезни сердца. К счастью, еда может служить противоядием от висцерального ожирения.В то время как диеты для похудения обычно нацелены на дрожащий жир прямо под вашей кожей, висцеральный жир хранится глубоко внутри вашего живота.Это место может скрыться из поля зрения и из памяти, но очень важно свести этот жир к минимуму.Однако, когда люди пытаются похудеть, они сосредотачиваются на ограничении потребления калорий, что также может привести к отказу от белка. К счастью, есть много разных продуктов, которые могут помочь вам получить достаточное количество белка, а значит, и аминокислот.содержится как в животных, так и в растительных источниках белка, включаясодержится во всех оРанее МедикФорум писал о пользе индейки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.