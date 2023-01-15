Ежедневные дозы алкоголя могут спровоцировать кардиомиопатию

«Также при ежедневном приеме алкоголя существует риск появляется мерцательной аритмии», - добавил кардиолог Сергей Бойцов.

Употребление алкоголя является очень распространенной привычкой – многие люди не видят ничего страшного в том, чтобы выпивать вечером один-два бокала вина или пить каждый день пиво. В интервью врача кардиолога прозвучало предупреждение о том, что при ежедневном употреблении спиртного значительно возрастает вероятность формирования хронического алкоголизма.Дополнительно в беседе с «Аргументами и фактами» Бойцов отметил, что ежедневные дозы алкоголя могут спровоцировать появление сердечных патологий. В частности, может развиться кардиомиопатия – патология, связанная с увеличением сердечной мышцы в размерах.При кардиомиопатии ослабевает насосная функция сердца, что ведет к одышке, отекам и развитию сердечной недостаточности.Врач уточнил, что при наличии аритмии человек становится подвержен тромбообразованию и инсульту. По словам медика, когда в кровь постоянно проникают продукты распада алкоголя, это способно вызвать сердечные аритмии, связанные с внезапной смертью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие крупы рекомендуются врачами для укрепления здоровья сердца.

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