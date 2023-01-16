72-летняя женщина испытывала вздутие живота за 2 месяца до диагноза рак кишечника

«У этой пациентки в течение двух месяцев наблюдались вздутие живота и дискомфорт в животе. Ее последняя колоноскопия была около двух лет назад и была отрицательной, и у нее также была непреднамеренная потеря веса», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Колоноскопия показала, что в восходящей ободочной кишке образовалось новообразование размером девять сантиметров. Во время биопсии определили, что это злокачественная опухоль".

«Интересно, странно, что у пациента развилось это заболевание в довольно короткий промежуток времени после последней колоноскопии, которая была полностью отрицательной».

Рак кишечника, также известный как колоректальный рак, является второй по смертности.В случае одной 72-летней пациентки у нее были симптомы в течение двух месяцев до постановки диагноза. В медицинском отчете подробно рассказывается, как она страдала от вздутия живота и дискомфорта в животе — двух распространенных признаков заболевания. Она также испытала «непреднамеренную» потерю веса, что является общим признаком рака.Тестирование показало, что у пациента также была анемия и «повышенный» уровень карциноэмбриональных антигенов, представляющих собой белки, продуцируемые некоторыми видами рака.Компьютерная томография также показала обширные очаги поражения, распространяющиеся по всей печени. Поэтому у нее был диагностирован колоректальный рак четвертой стадии, что означает, что он распространился на другие части тела. Ей прописали лекарства, которые она принимала в течение четырех месяцев, после чего последовали три курса химиотерапии. За это время у нее появились дополнительные симптомы.У пациента усилились симптомы одышки и усталости, а сканирование показало прогрессирование заболевания как в легких, так и в печени.Ранее МедикФорум писал о пользе индейки.

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