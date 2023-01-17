Врач рекомендует мощную добавку для предотвращения образования тромбов

«Коэнзим Q10 — очень мощный и сильно недооцененный антиоксидант. Мы производим это питательное вещество эндогенно (тело производит его), однако с возрастом наше тело производит меньше. Когда мы достигаем среднего возраста, прием добавок с CoQ10 является одним из наиболее полезных способов борьбы с воспалительным окислительным накоплением в наших кровеносных сосудах, что является одной из основных причин образования тромбов», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





Другие добавки для предотвращения свертывания крови

«Магний является жизненно важным минералом, помогающим снизить риск образования тромбов, поскольку он расслабляет (расширяет) артерии, помогает снизить кровяное давление и стимулирует сердце перекачивать кровь. Омега-3 является естественным антикоагулянтом и антиоксидантом и хорошо известен своими свойствами против свертывания крови».

Другие способы снизить риск образования тромбов

Хотя определенная степень свертывания крови необходима для предотвращения чрезмерного кровотечения, сгустки, которые не растворяются естественным образом, могут вызвать проблемы. Это связано с тем, что сгустки могут перемещаться в жизненно важные органы, что может привести к неотложным состояниям, таким как инсульты и легочная эмболия. Однако есть способы снизить риск образования тромбов.Врач также выступал за использование магния и омега-3.Регулярное движение является ключевым моментом, когда речь идет о снижении риска образования тромбов. Бездействие вызывает скопление крови в нижних конечностях и приводит к свертыванию крови, поэтому убедитесь, что если вы весь день сидите за столом, вы делаете короткие регулярные перерывы, чтобы подвигаться и размять ноги.Свободная одежда способствует притоку крови, а компрессионные носки или чулки помогают предотвратить скопление крови в ногах. Хотя это и странно для зрителей, время от времени поднимайте ноги на несколько дюймов выше уровня сердца, чтобы поддерживать кровоток.Ранее МедикФорум писал об аллергии на холод.

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