Врач рекомендует мощную добавку для предотвращения образования тромбов

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Врач рекомендует мощную добавку для предотвращения образования тромбов


Антиоксидант может предотвратить «накопление» в кровеносных сосудах, которое может привести к образованию тромбов.


Хотя определенная степень свертывания крови необходима для предотвращения чрезмерного кровотечения, сгустки, которые не растворяются естественным образом, могут вызвать проблемы. Это связано с тем, что сгустки могут перемещаться в жизненно важные органы, что может привести к неотложным состояниям, таким как инсульты и легочная эмболия. Однако есть способы снизить риск образования тромбов.


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«Коэнзим Q10 — очень мощный и сильно недооцененный антиоксидант. Мы производим это питательное вещество эндогенно (тело производит его), однако с возрастом наше тело производит меньше. Когда мы достигаем среднего возраста, прием добавок с CoQ10 является одним из наиболее полезных способов борьбы с воспалительным окислительным накоплением в наших кровеносных сосудах, что является одной из основных причин образования тромбов», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Другие добавки для предотвращения свертывания крови


Врач также выступал за использование магния и омега-3.

«Магний является жизненно важным минералом, помогающим снизить риск образования тромбов, поскольку он расслабляет (расширяет) артерии, помогает снизить кровяное давление и стимулирует сердце перекачивать кровь. Омега-3 является естественным антикоагулянтом и антиоксидантом и хорошо известен своими свойствами против свертывания крови».


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Другие способы снизить риск образования тромбов


Регулярное движение является ключевым моментом, когда речь идет о снижении риска образования тромбов. Бездействие вызывает скопление крови в нижних конечностях и приводит к свертыванию крови, поэтому убедитесь, что если вы весь день сидите за столом, вы делаете короткие регулярные перерывы, чтобы подвигаться и размять ноги.

Свободная одежда способствует притоку крови, а компрессионные носки или чулки помогают предотвратить скопление крови в ногах. Хотя это и странно для зрителей, время от времени поднимайте ноги на несколько дюймов выше уровня сердца, чтобы поддерживать кровоток.


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