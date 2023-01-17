Врач рекомендует мощную добавку для предотвращения образования тромбов
Антиоксидант может предотвратить «накопление» в кровеносных сосудах, которое может привести к образованию тромбов.
Хотя определенная степень свертывания крови необходима для предотвращения чрезмерного кровотечения, сгустки, которые не растворяются естественным образом, могут вызвать проблемы. Это связано с тем, что сгустки могут перемещаться в жизненно важные органы, что может привести к неотложным состояниям, таким как инсульты и легочная эмболия. Однако есть способы снизить риск образования тромбов.
«Коэнзим Q10 — очень мощный и сильно недооцененный антиоксидант. Мы производим это питательное вещество эндогенно (тело производит его), однако с возрастом наше тело производит меньше. Когда мы достигаем среднего возраста, прием добавок с CoQ10 является одним из наиболее полезных способов борьбы с воспалительным окислительным накоплением в наших кровеносных сосудах, что является одной из основных причин образования тромбов», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Другие добавки для предотвращения свертывания крови
Врач также выступал за использование магния и омега-3.
«Магний является жизненно важным минералом, помогающим снизить риск образования тромбов, поскольку он расслабляет (расширяет) артерии, помогает снизить кровяное давление и стимулирует сердце перекачивать кровь. Омега-3 является естественным антикоагулянтом и антиоксидантом и хорошо известен своими свойствами против свертывания крови».
Другие способы снизить риск образования тромбов
Регулярное движение является ключевым моментом, когда речь идет о снижении риска образования тромбов. Бездействие вызывает скопление крови в нижних конечностях и приводит к свертыванию крови, поэтому убедитесь, что если вы весь день сидите за столом, вы делаете короткие регулярные перерывы, чтобы подвигаться и размять ноги.
Свободная одежда способствует притоку крови, а компрессионные носки или чулки помогают предотвратить скопление крови в ногах. Хотя это и странно для зрителей, время от времени поднимайте ноги на несколько дюймов выше уровня сердца, чтобы поддерживать кровоток.
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