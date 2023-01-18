Если не завтракать до 11 утра можно продлить жизнь на 20 лет — простые советы диетолога

«Просто чтобы дать нашей системе отдохнуть, попробуйте оставить 16 часов на ночь, голодать, а затем поесть в течение восьмичасового периода. Многие исследования сейчас показывают, что мы просто едим слишком часто, и, очевидно, мы едим не то, что нужно, но мы едим слишком часто. Если вы дадите своей пищеварительной системе отдохнуть и запустите другие клеточные пути и важные процессы ведения домашнего хозяйства, это может помочь перезагрузить эти клетки», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«При этих заболеваниях прерывистое голодание кажется столь же полезным, как и любой другой тип диеты, который снижает общее количество калорий».

В то время как долголетие может быть трудной задачей, «легкие» изменения образа жизни могут иметь большое значение. Начав свой день с завтрака в 11 утра, вы с удовольствием продлите свою жизнь. Фактически, этот протокол питания может помочь снизить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет 2 типа и болезни сердца.Отказ от завтрака до 11 утра — это простая хитрость, которая может увеличить вашу жизнь на 20 лет.Этот режим питания, описанный доктором, также известен как периодическое голодание. Хотя существует множество различных подходов к этой популярной диете, прием пищи в течение восьми часов описывает «ежедневное голодание с ограничением по времени.При этом, вы можете нормально питаться каждый день. Решите ли вы позавтракать в 11 утра или перейти сразу к обеду, решать вам. Интервальное голодание может помочь снизить риск возникновения различных проблем со здоровьем.Похудение и физическая активность помогают снизить риск заболеваний, связанных с ожирением, таких как диабет, апноэ во сне и некоторые виды рака.Этот диетический подход кажется более полезным для уменьшения воспаления, чем другие диеты.Ранее МедикФорум писал о пользе томатов.

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