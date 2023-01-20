Экстракт грибов "львиная грива" предотвращает образование сгустков крови
Это может быть даже связано с профилактикой деменции.
Некоторые добавки жизненно важны, когда речь идет о том, чтобы помочь людям оставаться здоровыми. Тем, кто не может получать достаточное количество витаминов с пищей, возможно, потребуется принимать их, например, в форме таблеток. А некоторые добавки могут иметь множество преимуществ для здоровья, которые защищают от потенциально опасных состояний.
Добавки с грибами львиной гривы как способ регенерации нервов и предотвращения образования тромбов.
Львиная грива, также известная как hericium erinaceus, произрастает в Северной Америке, Европе и Азии. Его можно есть в виде грибов или принимать в виде таблеток или порошка.
«Львиная грива — чрезвычайно популярная и важная добавка, которая становится все более популярной по мере того, как проводится больше исследований. Это гриб, который, как было замечено, оказывает чрезвычайно положительное влияние на регенерацию нервов, психическое благополучие и даже потенциально предотвращает деменцию. Львиная грива помогает при тромбообразовании, как средство, разжижающее кровь. Если вы уже принимаете препараты для разжижения крови, это может привести к синякам и кровотечениям, поскольку кровь становится слишком жидкой», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Сгустки крови
Хотя свертывание необходимо для предотвращения чрезмерного кровотечения, сгустки, которые не растворяются естественным путем, могут быть опасны.
Примером этого является блокирование кровоснабжения мозга тромбом, что приводит к инсульту. Экстракт гериценона B, полученный из львиной гривы, может предотвратить агрегацию тромбоцитов, когда тромбоциты соединяются, образуя сгусток.
«Гериценон В избирательно ингибирует индуцированную коллагеном агрегацию тромбоцитов».
Факторы могут увеличить риск образования тромба:
- Избыточный вес
- Имея высокое кровяное давление
- Сахарный диабет
- Курение
- Если вы используете комбинированную гормональную контрацепцию
- Если у вас уже был тромб
- Если вы беременны или только что родили ребенка
- Наличие воспалительного состояния, такого как болезнь Крона или ревматоидный артрит
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