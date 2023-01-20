Экстракт грибов "львиная грива" предотвращает образование сгустков крови

«Львиная грива — чрезвычайно популярная и важная добавка, которая становится все более популярной по мере того, как проводится больше исследований. Это гриб, который, как было замечено, оказывает чрезвычайно положительное влияние на регенерацию нервов, психическое благополучие и даже потенциально предотвращает деменцию. Львиная грива помогает при тромбообразовании, как средство, разжижающее кровь. Если вы уже принимаете препараты для разжижения крови, это может привести к синякам и кровотечениям, поскольку кровь становится слишком жидкой», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Сгустки крови

«Гериценон В избирательно ингибирует индуцированную коллагеном агрегацию тромбоцитов».

Избыточный вес

Имея высокое кровяное давление

Сахарный диабет

Курение

Если вы используете комбинированную гормональную контрацепцию

Если у вас уже был тромб

Если вы беременны или только что родили ребенка

Наличие воспалительного состояния, такого как болезнь Крона или ревматоидный артрит

Некоторые добавки жизненно важны, когда речь идет о том, чтобы помочь людям оставаться здоровыми. Тем, кто не может получать достаточное количество витаминов с пищей, возможно, потребуется принимать их, например, в форме таблеток. А некоторые добавки могут иметь множество преимуществ для здоровья, которые защищают от потенциально опасных состояний.Добавки с грибами львиной гривы как способ регенерации нервов и предотвращения образования тромбов.Львиная грива, также известная как hericium erinaceus, произрастает в Северной Америке, Европе и Азии. Его можно есть в виде грибов или принимать в виде таблеток или порошка.Хотя свертывание необходимо для предотвращения чрезмерного кровотечения, сгустки, которые не растворяются естественным путем, могут быть опасны.Примером этого является блокирование кровоснабжения мозга тромбом, что приводит к инсульту. Экстракт гериценона B, полученный из львиной гривы, может предотвратить агрегацию тромбоцитов, когда тромбоциты соединяются, образуя сгусток.Ранее МедикФорум писал о генетическом секрете долголетия.

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