Кардиолог Климкин: гипертония может проявляться тошнотой и головокружением

«Признаки проявляются в головокружении, головных болях, тошноте, рвоте, одышке и болях в грудной клетке», - перечисли Климкин.

Врач-кардиолог Андрей Климкин рассказал в интервью, что возникающая у людей гипертоническая болезнь часто остается не выявленной. Медик подчеркнул: сосудистые заболевания, в основном, возникают в тесной связи с бессимптомным течением гипертонии.Климкин посоветовал взрослым россиянам знать параметры своего артериального давления. Беседуя с «Известиями», кардиолог уточнил , как может проявляться имеющаяся гипертоническая болезнь.Он добавил, что если при измерении артериального давления фиксируются высокие цифры, нужно провести необходимое обследование на наличие гипертонии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки , которые указывают на возникшее выгорание.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.