2 пищевых поведения, которые увеличивают риск фибрилляции предсердий в два раза

«В некоторых случаях диетическим триггером ФП может быть не то, что съедено, а то, когда это съедено. Такое поведение, как пропуск завтрака и регулярный прием пищи поздно вечером, может нарушить работу органа, нарушив сердечный ритм», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«После поправки на другие привычки образа жизни и сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, у тех, кто ел поздно ночью и пропускал завтрак, риск развития ФП был почти в два раза выше, чем у тех, кто не проявлял такого поведения. Авторы предположили, что триггер ФП может быть связан с несвоевременным нарушением циркулирующей крови и тонуса блуждающего нерва, связанных с перистальтикой желудочно-кишечного тракта и метаболической функцией», - сказал кардиолог, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Мерцательная аритмия (ФП) возникает, когда сердцебиение внезапно становится более быстрым или нерегулярным. При игнорировании или плохом управлении последствия могут быть катастрофическими для сердца и мозга. Инсульт является одним из самых смертельных состояний, связанных с ФП, но симптомы могут снижать качество жизни даже в краткосрочной перспективе. Чтобы предотвратить развитие этого состояния, эксперты предполагают, что лучше всего избегать двух видов пищевого поведения.Определенные режимы питания могут быть вредными для сердца.В исследовании, в котором приняли участие более 47 000 человек, изучалось влияние ужина в пределах двух часов перед сном не менее трех раз в неделю, а также пропуска завтрака три раза в неделю.Низкий уровень сахара в крови, частый результат пропуска приемов пищи, может привести к учащенному сердцебиению.Повышение артериального давления, еще одно известное осложнение пропуска завтрака, также может иметь значение. Наличие хронически высокого кровяного давления, которое плохо контролируется, существенно увеличивает риск фибрилляции предсердий. Вот почему некоторые продукты питания, такие как натрий, широко рекомендуются пациентам из группы риска.Ранее МедикФорум писал о признаках рака.

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