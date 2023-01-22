Этот чай поможет вам заснуть за «минуты» - нутрициолог Строков

«Ромашковый чай часто используется как естественное средство от бессонницы и других проблем со сном. Он обладает естественным успокаивающим эффектом, который может помочь расслабить мышцы и уменьшить беспокойство, что может облегчить засыпание. Исследования показали, что ромашковый чай может помочь улучшить качество и продолжительность сна», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Когда праздничный период только что закончился, а рабочие дни были потрачены с пользой, январь может показаться понедельником среди месяцев. Что еще хуже, эксперты предполагают, что этот холодный зимний месяц также не способствует хорошему сну.Независимо от того, презираете ли вы январь или относитесь к нему как к новому началу, этот зимний месяц часто связан с изменением образа жизни. Замена одной из ваших ежедневных чашек чая на другую чайную смесь может быть простым способом принять новое решение, улучшая при этом свой сон.Некоторые исследования показали, что после чашки ромашкового чая можно очень быстро заснуть. Ромашковому чаю требуется от 30 до 45 минут, чтобы вызвать сонливость. Причина, по которой этот популярный чай может помочь вам уснуть, заключается в его «мягких» седативных свойствах.Эти седативные эффекты могут быть связаны с флавоноидом апигенином, присутствующим в ромашке, который связывается с бензодиазепиновыми рецепторами в головном мозге.Ранее Медикфорум писал о симптомах рака.

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